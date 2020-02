Schwerpunkt 77 Gemeinden, 376 Kandidaten: Ansturm auf 367 Sitze in den Luzerner Gemeinderäten – alle Namen im Überblick Am 29. März werden die Gemeindebehörden im Kanton Luzern neu besetzt. Am Montag war Eingabeschluss. Acht Gemeinden fehlen. Der Überblick.

Wer regiert künftig in den Luzerner Städten und Gemeinden? Eine erste Antwort gab es am Montag, als am Mittag die Eingabefrist für den ersten Wahlgang vom 29. März ablief. Zwar zählt der Kanton Luzern seit diesem Jahr 82 Gemeinden. Weil es aber zu Fusionen kam respektive kommt, wird in den Gemeinden Willisau, Gettnau, Hitzkirch, Altwis, Altishofen und Ebersecken aktuell nicht gewählt. Es verbleiben somit 77 Gemeinden. 8 davon haben ihre Daten bis am Montagabend nicht geliefert – weder an unsere Zeitung, noch an den Verband Luzerner Gemeinden, welcher die Koordination übernommen hat.

Heisst für diese Übersicht: Wir zeigen 69 Gemeinden, bei denen insgesamt 331 Sitze zu vergeben sind. Das Positive: In der Stadt Luzern schielen 10 Kandidaten auf fünf Sitze im Stadtrat – und auch in Hochdorf gibt es 10 Kandidaten für 5 Sitze in der Exekutive.

Oberkirch und Triengen haben zu wenige Kandidaten

Das Negative: Von zwei Gemeinden ist bis dato bekannt, dass sie zu wenige Kandidaturen haben – nämlich Oberkirch und Triengen. Hier sind die jeweiligen Ortsparteien gefordert. In auffallend vielen Gemeinden gibt es genauso viele Kandidaten wie Sitze. Das könnte ein jeweils einfaches Wahlprozedere geben, mit dem Schönheitsfehler, dass die Einwohner keine Auswahl haben.

Und hier alle Namen im Überblick:

Stadt Luzern - Stadtrat 5 Sitze, 10 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Franziska Bitzi Staub CVP Stadtrat bisher Adrian Borgula Grüne Stadtrat bisher Beat Züsli SP Stadtrat bisher Manuela Jost GLP Stadtrat bisher Martin Merki FDP Stadtrat bisher Judith Dörflinger SP Stadtrat neu Silvio Bonzanigo SVP Stadtrat neu Jona Studhalter Junge Grüne Stadtrat neu Skandar Khan Juso plus Stadtrat neu Rudolf Schweizer parteilose Schweizer Stadtrat neu

Stadt Luzern - Stadtpräsidium 1 Sitz, 3 Kandidaten, 17 Listen Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Beat Züsli SP Stadtpräsidium bisher Martin Merki FDP Stadtpräsidium neu Rudolf Schweizer parteilose Schweizer Stadtpräsidium neu

Adligenswil 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Patrick von Dach GLP Präsidium neu Markus Gabriel SVP Präsidium neu Felicitas Marbach-Lang CVP Gemeinderat bisher Ferdinand Huber SVP Gemeinderat bisher Peter Stutz FDP Gemeinderat bisher Gisela Widmer Reichlin SP Gemeinderat bisher

Buchrain 5 Sitze, 7 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Ivo Egger SP Gemeindepräsident neu Peter Rüfenacht parteilos Gemeindepräsident neu Heinz Amstad FDP Bauvorsteher bisher Patrick Bieri FDP Finanzvorsteher bisher Stephan Betschen FDP Sozialvorsteher bisher Mirjam Urech CVP Bildungsvorsteherin neu Andrea Gasser-Bolliger SP Bildungsvorsteherin neu

Dierikon 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Max Hess CVP Gemeindepräsident bisher Alexandra Lang CVP Finanzen bisher Monika Bächler CVP Soziales bisher Daniel Schnider parteilos Gemeinderat bisher Kilian Graf CVP Gemeinderat neu

Ebikon 5 Sitze, Kandidatenzahl offen Gemeinde lieferte Wahlvorschläge nicht

Gisikon 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Alois Muri parteilos Gemeindepräsident bisher Thomas Blum CVP Infrastruktur neu René Ochsner SVP Infrastruktur SVP Susanne Spahr-Weber parteilos Soziales bisher Jacqueline Knüsel-Meier parteilos Bildung bisher Andreas Christen FDP Umwelt bisher

Greppen 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Claudia Bernasconi CVP Gemeindepräsidentin bisher Franz Gisler SVP Gemeindeammann bisher Urban Sigrist CVP Gemeinderat neu Silvio Rapelli IG Greppen Gemeinderat bisher Roger Augsburger IG Greppen Gemeinderat bisher Daniel Rafferty parteilos Gemeinderat neu

Honau 3 Sitze, 3 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Beatrice Barnikol CVP Gemeindepräsident bisher Sandra Linguanti parteilos Soziales bisher Samuel Wicki parteilos Finanzen bisher

Horw 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Ruedi Burkard FDP Gemeindepräsident bisher Hans-Ruedi Jung CVP Gemeinderat bisher Thomas Zemp CVP Gemeinderat bisher Claudia Röösli L20 Gemeinderat bisher Jörg Stalder L20 Gemeinderat bisher Astrid David Müller SVP Gemeinderat neu

Kriens 5 Sitze, 8 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Matthias Senn FDP Gemeindepräsident bisher Cla Büchi SP Gemeindepräsident neu Maurus Frey Grüne Gemeindepräsident neu Judith Luthiger SP Gemeinderat bisher Franco Faé CVP Gemeinderat bisher Lothar Sidler CVP Gemeinderat bisher Roger Erni FDP Gemeinderat neu Marco Frauenknecht SVP Gemeinderat neu

Malters 5 Sitze, 7 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Sibylle Boos-Braun FDP Gemeindepräsidentin bisher Marcel Lotter CVP Gemeindeammann bisher Daniel Wyss FDP Gemeinderat bisher Claudio Spescha CVP Sozialvorsteher neu Aladino Cavallucci IG Malters Sozialvorsteher neu Martin Wicki SVP Gemeinderat neu Jonas Bieri SP Gemeinderat neu

Meggen 5 Sitze, 8 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Urs Brücker GLP Gemeindepräsident bisher HansPeter Hürlimann FDP Gemeindeammann bisher Olivier Class FDP Gemeinderat bisher Carmen Holdener CVP Gemeinderätin bisher Karin Flück Felder FDP Gemeinderätin neu Michael Birrer SVP Gemeinderat neu Andrea Staffelbach Grüne Gemeinderätin neu Kurt Hegele parteilos Gemeinderat neu

Meierskappel 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Konrad Langenegger SVP Gemeindepräsident bisher Monika Dilger CVP Gemeindeamtfrau bisher Ina Serafini parteilos Soziales bisher Alexandra Iten Bürgi parteilos Bildung bisher Marco Siegrist parteilos Bau bisher

Root 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Heinz Schumacher FDP Gemeindepräsident bisher Peter Ineichen FDP Bau und Infrastruktur bisher Patrick Meier CVP Finanzen und zentrale Dienste bisher Stefan Hoffmann CVP Bildung bisher Margrit Künzler-Niederberger CVP Soziales und Gesundheit bisher

Schwarzenberg 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Marcel Gigon FDP Gemeindepräsident bisher Anita Aregger-Lienhard FDP Gemeinderat bisher Ueli Spöring parteilos Gemeinderat bisher Andrea Wobmann-Haas CVP Gemeinderat neu Peter Zurkirchen CVP Gemeinderat bisher

Udligenswil 5 Sitze, 8 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Florian Ulrich FDP Gemeindepräsident bisher Angela Müller-Küng FDP Gemeinderat neu Sophie Gisler-Erni parteilos Gemeinderat neu Brigitte Henseler-Pfenninger CVP Gemeinderat neu Gisela Künzli-Huber CVP Gemeinderat bisher Jacqueline Gabus GLP Gemeinderat neu Philipp Erzinger parteilos Gemeinderat neu Karin Henseler parteilos Gemeinderat neu

Vitznau 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Herbert Imbach parteilos Gemeindepräsident bisher Monika Camenzind-Besmer parteilos Bildung neu Vreni Gisler-Schnyder parteilos Bildung neu Anita Mehr parteilos Gesundheit und Soziales bisher Stefan Tobler Grünliberale Finanzen bisher Erich Waldis FDP Bau, Umwelt und Raumordnung neu

Weggis 5 Sitze, 7 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Roger Dähler parteilos Gemeindepräsident bisher David Coulin parteilos Gemeinderat neu Peter Isele FDP Gemeinderat neu Beatrix Küttel CVP Gemeinderat bisher Baptist Lottenbach FDP Gemeinderat bisher Silvia Sturzenegger parteilos Gemeinderat neu Marcel Waldis CVP Gemeinderat neu

Aesch 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Christian Budmiger parteilos Gemeindepräsident bisher Beata Frischkopf CVP Gemeinderat bisher Monika Heinle CVP Gemeinderat neu Marc Maurer SVP Gemeinderat neu Raimund Wenger SVP Gemeinderat bisher

Altwis

Wegen geplanter Fusion mit Hitzkirch findet keine Kommunalwahl statt.

Ballwil 5 Sitze, Kandidatenzahl offen Gemeinde lieferte Wahlvorschläge nicht

Emmen 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Ramona Gut-Rogger FDP Gemeindepräsidentin bisher Brahim Aakti SP Gemeinderat bisher Thomas Lehmann FDP Gemeinderat bisher Ibolyka Lütolf SVP Gemeinderat neu Josef Schmidli CVP Gemeinderat bisher Patrick Schnellmann CVP Gemeinderat bisher

Ermensee 3 Sitze, 4 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Reto Spörri FDP Gemeindepräsident bisher Judith Emmenegger CVP neu Reto Müller CVP neu Ester Zogg-Elmiger FDP neu

Eschenbach 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Guido Portmann CVP Gemeindepräsident bisher Markus Kronenberg CVP Gemeindeammann bisher Pia Rüttimann CVP Sozialvorsteherin bisher Benno Fleischli FDP Gemeinderat bisher Patrizia Brun FDP Gemeindrätin neu

Hitzkirch

Wegen geplanter Fusion mit Altwis findet keine Kommunalwahl statt.

Hochdorf 5 Sitze, 10 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Lea Bischof-Meier CVP Gemeindepräsident bisher Ernst Dober FDP Gemeinderat neu Reto Anderhub FDP Gemeinderat neu Daniel Rüttimann CVP Gemeinderat bisher Roland Weingartner CVP Gemeinderat neu Stefan Kaeslin CVP Gemeinderat neu Gaby Oberson SP Gemeinderat neu Moni Schnydrig SVP Gemeinderat neu Gallus Bühlmann VAH/Grüne Gemeinderat neu Roman Bolliger parteilos Gemeinderat neu

Hohenrain 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Alfons Knüsel CVP Gemeindepräsident bisher Stephan Egli CVP Gemeinderat bisher Marion Schilt CVP Gemeinderat neu Jörg Muggli FDP Gemeinderat bisher Fredy Winiger SVP Gemeinderat bisher

Inwil 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Josef Mattmann FDP Gemeindepräsident bisher Florian Meyerhans FDP Bauen bisher Fabienne Gehri CVP Bildung neu Walter Amstutz CVP Finanzen neu Heidi Rohrer CVP Soziales bisher

Rain 5 Sitze, Kandidatenzahl offen Gemeinde lieferte Wahlvorschläge nicht

Römerswil 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Urs Schryber CVP Gemeindepräsident bisher Horst Beck CVP Gemeinderat bisher Bernadette Hochuli CVP Gemeinderat bisher Hubert Bösch FDP Gemeinderat bisher Andreas Spiess SVP Gemeinderat bisher

Rothenburg 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Bernhard Büchler CVP Gemeindepräsident bisher Gisela Doenni Parteifreie Rothenburg Gemeinderat bisher Michael Riedweg CVP Gemeinderat bisher Andy Schneider SP Gemeinderat bisher Raphael Bühlmann FDP Gemeinderat neu

Schongau 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Thierry Kramis-Ullmann FDP Gemeindepräsident bisher Ruth Keller-Hofstetter FDP Gemeinderat bisher Melanie Casanova-Gubser CVP Gemeinderat bisher Ivo Gerig-Eschler CVP Gemeinderat bisher Adrian Bütler-Elmiger parteilos Gemeinderat neu

Beromünster 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Hans-Peter Arnold FDP Gemeindepräsident bisher Carmen Beeli-Zimmermann CVP Soziales bisher Manuela Jost-Schmidiger CVP Bildung bisher Hanspeter Lang CVP Bau und Finanzen bisher Lukas Steiger FDP Sicherheit und Umwelt bisher

Büron 5 Sitze, XXXXXX Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu X

Buttisholz 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Franz Zemp CVP Gemeindepräsident bisher Anton Petermann SVP Gemeinderat neu Oskar Küng FDP Gemeinderat neu Anita Lustenberger CVP Gemeinderat bisher Thomas Tschuppert CVP Gemeinderat neu

Eich 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Adrian Bachmann CVP Gemeindepräsident bisher Stefan Dettwiler FDP Mitglied bisher Roger Giger SVP Mitglied neu Verena Schmid-Dahinden CVP Mitglied bisher Irene Wüest Häfliger FDP Mitglied neu

Geuensee 5 Sitze, Kandidatenzahl offen Gemeinde lieferte Wahlvorschläge nicht

Grosswangen 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Beat Fischer CVP Gemeindepräsident bisher Brigitte Bösch-Zust FDP Soziales bisher Cornel Erni FDP Finanzen bisher Heinz Herzog CVP Bau neu Monika Meier-Böll SVP Bildung bisher

Hildisrieden 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Monika Emmenegger CVP Präsidium bisher Stephan Wolf CVP Finanzen bisher Gerda Jung CVP Soziales bisher Daniel Zwimpfer FDP Bauen bisher Rolf Graf FDP Bildung bisher

Knutwil 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Priska Galliker CVP Gemeindepräsidentin bisher Peter Boog-Mannhart FDP bisher Roland Zürcher-Budmiger FDP bisher Martha Roos-Hodel CVP bisher Sacha Schneiter SVP neu

Mauensee 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Ruth Bättig parteilos Gemeindepräsident neu Daniela Basile parteilos Gemeinderat bisher Michael Gisler FDP Gemeinderat bisher Mario Gsell SP Gemeinderat neu Priska Häfliger CVP Gemeinderat bisher Barbara Treier SP Gemeinderat neu

Neuenkirch 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Karl Huber CVP Gemeindepräsident bisher Markus Wespi CVP Gemeindeammann bisher Jim Wolanin FDP Sozialvorsteher bisher Benjamin Emmenegger FDP Gemeinderat bisher Walter Burri SVP Gemeinderat neu Tamara Wiederkehr CVP Gemeinderätin neu

Nottwil 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Walter Steffen FDP Gemeindepräsident bisher Hans Fries FDP Bau neu Beatrice Huser Winkler CVP Bildung und Kultur bisher Kaspar Käslin CVP Finanzen bisher Meinrad Müller CVP Bau neu Renée Sigrist Disler FDP Soziales bisher

Oberkirch 5 Sitze, 4 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Raphael Kottmann CVP Gemeindepräsident neu Karin Schnarwiler CVP Finanzen bisher Luitgardis Sonderegger-Müller FDP Soziales neu Ladina Marina Aregger FDP Bau und Umwelt bisher

Rickenbach 5 Sitze, Kandidatenzahl offen Gemeinde lieferte Wahlvorschläge nicht

Ruswil 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Franzsepp Erni CVP Gemeindepräsident bisher Lotti Stadelmann SP Gemeinderat bisher Thomas Glanzmann FDP Gemeinderat bisher Rolf Marti CVP Gemeinderat bisher Eugen Amstutz CVP Gemeinderat bisher

Schenkon 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Patrick Ineichen CVP Präsidiales bisher Ignaz Peter CVP Finanzen bisher Astrid Erni CVP Soziales neu Rolf Bossart SVP Bau und Umwelt bisher Raphael Wyss FDP Bildung und Kultur bisher

Schlierbach 3 Sitze, 3 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Marina Graber-Oester parteilos Gemeindepräsidentin neu Michael Koller-Arnold FDP (bisher parteilos) Gemeindeammann bisher Marianne Steiger-Leuthard CVP Sozialvorsteherin bisher

Sempach 5 Sitze, 7 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Jürg Aebi CVP Präsident neu Bruno Rosset CVP Präsident neu Marcel Hurschler CVP Finanzvorsteher neu Ermi Krieger CVP Finanzvorsteherin neu Hanspeter Achermann FDP Sozialvorsteher bisher Tanja Schnyder-Duss FDP Schulverwalterin bisher Mary Sidler CVP Bauvorsteherin bisher

Sursee 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Sabine Beck- Pflugshaupt CVP Stadtpräsidentin neu Jolanda Achermann Sen SP Sozialvorsteherin bisher Daniel Gloor FDP Finanzvorsteher neu Bruno Odermatt CVP Finanzvorsteher neu Heidi Schilliger Menz FDP Bildungsvorsteherin bisher Romeo Venetz CVP Bauvorsteher neu

Triengen 5 Sitze, 4 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu René Buob FDP Präsidium bisher Annamaria Muff-Ricci FDP bisher Isabelle Kunz-Schwegler SVP bisher Daniel Schmid CVP bisher

Alberswil 3 Sitze, Kandidatenzahl offen Gemeinde lieferte Wahlvorschläge nicht

Altbüron 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Valentin Kreienbühl CVP Gemeindepräsident bisher Lidwina Frei-Blum CVP Sozialvorsteherin bisher Adelheid Koffel-Bieri FDP Finanzvorsteher bisher Andreas Meyer CVP Bauvorsteher bisher Renate Rölli-Affentranger FDP Schulverwalterin bisher

Dagmersellen 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Markus Riedweg CVP Gemeindepräsident neu Gregor Kaufmann CVP Gemeinderat neu Peter Kunz CVP Gemeinderat bisher Astrid Meier CVP Gemeinderat neu Sandra Sidler-Wüest FDP Gemeinderat neu Karin Wettstein Rosenkranz FDP Gemeinderat neu

Egolzwil 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Pascal Muff CVP Gemeindepräsident bisher Willi Geiser CVP Gemeinderat bisher Roland Wermelinger FDP Gemeinderat bisher Antoinette Wicki CVP Gemeinderat neu Adolf Kreienbühl FDP Gemeinderat neu

Ettiswil 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Peter Obi CVP Präsident bisher Urs Boog FDP Gemeindeammann bisher Adrian Trottmann CVP Sozialvorsteher neu Christa Lütolf FDP Schulverwalterin bisher Katharina Jauch CVP Bauverwalterin bisher

Fischbach 3 Sitze, 3 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Josef Vogel CVP Gemeindepräsident bisher Joe Willi SVP Gemeindeammann neu Eliane Graber CVP Sozialvorsteherin bisher

Gettnau

Wegen geplanter Fusion mit Willisau findet keine Kommunalwahl statt.

Grossdietwil 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Reto Frank parteilos Gemeindepräsident bisher Josef Müller CVP Gemeindeammann bisher Sibylle Wyss-Häfliger CVP Sozialvorsteherin bisher Anton Kurmann parteilos Gemeinderat bisher Vanessa Hugelshofer parteilos Gemeinderätin neu Denise Koller-Paneque SVP Gemeinderätin neu

Hergiswil 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Urs Kiener FDP Gemeindepräsident bisher Pius Hodel CVP Gemeindeammann bisher Monika Kurmann-Krummenacher CVP Sozialvorsteherin neu Renate Ambühl-Schmidiger SVP Gemeinderätin bisher Markus Kunz CVP Gemeinderat bisher

Luthern 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Huber Alois CVP Gemeindepräsident bisher Peter Hans CVP Ressort Finanzen bisher Peter-Blum Lisbeth CVP Ressort Soziales bisher Lustenberger Lukas CVP Gemeinderat bisher Bucher Martin FDP Gemeinderat neu Alt Stefan SVP Gemeinderat neu

Menznau 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Adrian J. Duss-Kiener CVP Gemeindepräsident bisher Beat Blum-Brunner CVP Gemeindeammann bisher Helen Schurtenberger-Häfliger FDP Sozialvorsteherin bisher Stefan Roos-Bannwart CVP Gemeinderat bisher Bruno Emmenegger-Wüest SVP Gemeinderat bisher

Nebikon 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Reto Steinmann FDP Gemeindepräsident bisher Luzia Kneubühler CVP Soziales bisher Gerold Meyer FDP Bildung bisher André Müller FDP Finanzen bisher Erich Leuenberger FDP Bau und Infrastruktur bisher

Pfaffnau 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Sandra Cellarius FDP Gemeindepräsidentin bisher Pirmin Bucheli CVP Gemeinderat bisher Walter Eberhard IG UPS Gemeinderat bisher Andreas Müller CVP Gemeinderat neu Jörg Vonmoos CVP Gemeinderat bisher

Reiden 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Evi Gasser-Mangold ig-reiden Präsidium neu Hans Kunz CVP Präsidium bisher Bruno Aecherli ig-reiden bisher Bruno Geiser SVP bisher Esther Steinmann-Neeser ig-reiden bisher Willi Zürcher FDP bisher

Roggliswil 3 Sitze, Kandidatenzahl offen Gemeinde lieferte Wahlvorschläge nicht

Schötz 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Regula Lötscher-Walthert CVP Gemeindepräsidentin bisher Ruth Bachmann-Schärli CVP Mitglied bisher Werner Eggenberger SVP Mitglied bisher Christoph Freihofer FDP Mitglied bisher Guido Iten CVP Mitglied bisher

Ufhusen 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Claudia Bernet-Bättig CVP Präsidium bisher Marcel Schmid CVP bisher Chantal Filliger-Renggli CVP bisher Renate Gerber-Schär FDP bisher Josef Müller IG Zukunft Ufhusen bisher

Wauwil 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Ivo Kreienbühl CVP Präsidium neu Daniel Keusch CVP Finanzen und Bau bisher Alwin Roos CVP Bildung bisher Gisela Wiedmer-Billich SVP Soziales bisher Corinna Klein SVP Kultur und Umwelt neu

Wikon 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Michaela Tschuor CVP Präsidium bisher Rosmarie Brunner CVP bisher Carmen Hodel parteilos neu André Wyss SVP neu Ivan Zanin parteilos bisher

Willisau

Wegen geplanter Fusion mit Gettnau findet keine Kommunalwahl statt.

Zell 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Markus Tremp CVP Gemeindepräsident bisher Alfred Hofer FDP Gemeinderat bisher Urs Lustenberger CVP Gemeinderat bisher Karin Meier-Meier FDP Gemeinderat bisher Othmar Häfliger CVP Gemeinderat bisher

Doppleschwand 3 Sitze, 3 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Stefan Dahinden SVP Gemeindepräsident neu Hans Felder-Felder CVP Gemeindeammann bisher Pia Haas-Bucher CVP Sozialvorsteherin bisher

Entlebuch 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Tanja Bieri-Baumeler SVP Gemeinderätin neu Joe Herzog-Wanner Freie Wählergruppe (parteilos) Sozialvorsteher bisher Petra Renggli Hodel CVP Gemeinderätin neu Vreni Schmidlin-Brun FDP Gemeindepräsidentin bisher Robert Vogel-Wigger CVP Gemeindeammann bisher

Escholzmatt-Marbach 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Beat Duss CVP Gemeindepräsident neu Pius Kaufmann CVP Gemeindeammann bisher Daniel Portmann FDP Sozialvorsteher bisher Ruth Rava FDP Gemeinderat bisher Jeannette Riedweg-Lötscher CVP Gemeinderat neu

Flühli 5 Sitze, 6 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Hella Schnider-Kretzmähr CVP Gemeindepräsidentin Neu Hans Lipp-Wicki CVP Gemeindeammann Bisher Vroni Thalmann-Bieri SVP Sozialvorsteherin Bisher Silvia Limacher-Schmidiger FDP Gemeinderätin Neu Urs Christener-Distel SVP Gemeinderat Neu Peter Schnider-Breu parteilos Gemeinderat Neu

Hasle 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Thomas Röösli CVP Gemeindepräsident bisher Michael Hofstetter SVP Gemeindeammann bisher Alexandra Wicki-Erni CVP Sozialvorsteherin neu Pius Felder SVP Mitglied bisher Isabelle Lustenberger-Emmenegger CVP Mitglied bisher

Romoos 3 Sitze, 3 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Wilhelm Pfulg-Birrer CVP Gemeindepräsident bisher Jolande Unternährer-Verdickt CVP Gemeindeamtfrau bisher Claudia Moser-Furrer FDP Sozialvorsteherin neu

Schüpfheim 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Christine Bouvard Marty CVP Gemeindepräsidentin bisher Wendelin Emmenegger-Grüter CVP Gemeinderat bisher Heidi Ambauen-Bucher CVP Gemeinderat neu Reto Zemp FDP Gemeinderat bisher Florian Furrer SVP Gemeinderat neu

Werthenstein 5 Sitze, 5 Kandidaten Vorname Name Partei Funktion bisher/neu Beat Bucheli CVP Gemeindepräsident bisher Fredy Röösli CVP Gemeindeammann bisher Sascha Eigenmann SVP Sozialvorsteher bisher Christa Müller-Haas CVP Gemeinderätin neu Willy Pörtig FDP Gemeinderat neu