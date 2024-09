Kanton Luzern Alte Sparmassnahme gibt erneut zu reden: Wer soll für die Sanierung von Deponien und Schiessanlagen zahlen? Bis 2017 hat der Kanton die Kosten für die Altlastensanierung getragen, seither müssen die Steuerzahler direkt dafür aufkommen. Diese Sonderabgabe will die Regierung nun weiterführen – von links bis rechts gibt's aber Widerstand.

Viele Schiessanlagen im Kanton Luzern sind sanierungsbedürftig – über die Finanzierung wird nun erneut debattiert. Symbolbild: Manuela Jans-Koch (23. April 2021)

In einem Punkt sind sich alle einig: Deponien mit Siedlungsabfällen oder Schiessanlagen müssen saniert werden, wenn sie die Umwelt belasten. Dies kommt vor, wenn beispielsweise Blei oder andere Schwermetalle in den Boden sickern. Die dabei anfallenden Kosten tragen grundsätzlich die Verursacher. Können diese nicht ermittelt werden oder sind sie zahlungsunfähig, springt die öffentliche Hand ein – und genau hier endet die Einigkeit.

Denn bis 2017 hat der Kanton Luzern diese Ausfallkosten getragen, finanziert durch die ordentlichen Steuermittel. Im Zuge des Konsolidierungsprogramms 2017 (KP17) hat die bürgerliche Mehrheit des Parlaments diese Praxis aber geändert. Seither sind die Gemeinden zuständig. Sie haben die Kosten wiederum auf die Steuerzahler abgewälzt, mit einer fixen Sonderabgabe von 12 Franken, welche sowohl natürliche als auch juristische Personen entrichten müssen, unabhängig von der Höhe ihres Einkommens. Die Sonderabgabe wurde auf fünf Jahre befristet – und läuft Ende Februar 2022 ab.

Luzern ist «stark im Verzug» mit Altlastensanierung

Schon bei der Beratung des KP17 hiess es, die Finanzierung müsse nach Ablauf der Frist neu beurteilt werden. Dies tut der Regierungsrat nun. Er möchte die Sonderabgabe verlängern «um mindestens weitere fünf Jahre», wie er in der Vernehmlassung zur Änderung des entsprechenden Gesetzes schreibt. Das Vorhaben stösst jedoch auf Widerstand (siehe Box).

«Unheilige Allianz» könnte Vorlage kippen Damit die Kosten für die Altlastensanierung auch künftig gesichert sind, möchte der Regierungsrat die Sonderabgabe verlängern. Das Vorhaben stösst auf Widerstand. Sowohl die SP, Grünen als auch die SVP lehnen die Verlängerung ab. Gemeinsam kommen sie auf 56 der 120 Sitze im Kantonsrat, genau gleich viele, wie die CVP und FDP haben, welche sich für die Vorlage aussprechen. Das Zünglein an der Waage spielt somit die GLP. Die mit acht Sitzen kleinste vertretene Partei hat sich nicht zur Vernehmlassung geäussert. In ihren Vernehmlassungsantworten schreiben SP und SVP, dass die mittlerweile wieder stabilen Finanzen des Kantons die Abwälzung der Kosten auf die Gemeinden respektive auf die Steuerzahler nicht rechtfertigen. Die Grünen kritisieren zusätzlich das geschaffene «komplizierte Konstrukt» mit der Sonderabgabe von 12 Franken. Denn davon fliessen 11 Franken in ein Konto, welches vom Kanton verwaltet wird. Muss eine Gemeinde für eine Altlastensanierung aufkommen, erhält sie Geld aus diesem Konto. Der restliche Franken kann die Gemeinde behalten, «zur Deckung ihrer Aufwände». Bei rund 330'000 Steuerpflichtigen seien das 330'000 Franken pro Jahr, welche für die Administration aufgewendet würden – Geld, das anderweitig eingesetzt werden könnte. Unterstützung erhält die Regierung von der FDP und CVP – allerdings mit Vorbehalten. So schreibt die FDP, dass weiterhin «konsequent abgeklärt» werden müsse, wie viel Geld für eine Sanierung jeweils nötig sei. Aufgrund der Unsicherheit, wie viele Standorte betroffen seien, fasse man zudem eine Pausierung der Sonderabgabe nach der jetzigen Verlängerung ins Auge. Die CVP ihrerseits nehme «zur Kenntnis», dass Luzern bei der Altlastensanierung im Verzug sei. Die Fondslösung aber habe sich «bewährt», die Gemeinden seien zufrieden. Und angesichts der künftig anfallenden Kosten stimme man der Verlängerung der Sonderabgabe zu. Auch der Vorstand des Verbands der Luzerner Gemeinden spricht sich einstimmig für die Verlängerung der Sonderabgabe aus. Der Kanton wird die Stellungnahmen aus der Vernehmlassung nun auswerten. Das Geschäft kommt dann voraussichtlich im Herbst in den Kantonsrat. (jon)

Nötig ist die Verlängerung gemäss der Regierung deshalb, weil noch lange nicht alle Deponien und Schiessanlagen saniert sind. Im Gegenteil. Hier sei man im Kanton Luzern «stark im Verzug». Insgesamt rechnet der Kanton mit Ausfallkosten von mindestens 40 Millionen Franken in den nächsten rund zehn Jahren. Dabei handle es sich um eine «konservative Annahme», da weitere aufwendigen Sanierungen hinzu kommen könnten, die heute noch gar nicht bekannt seien.

Zudem zeichne sich ab, dass die Bundesgelder, welche bisher unter bestimmten Voraussetzungen gesprochen wurden, befristet werden sollten. Dies stelle für die Finanzen von Kanton und Gemeinden «ein Risiko dar». Der Bund beteilige sich aktuell auf bestimmten belasteten Standorten mit rund 30 bis 40 Prozent an den Kosten für die Untersuchung, Überwachung und Sanierung.

979 belastete Standorte im Kanton

Doch weshalb hapert es in Luzern überhaupt mit der Altlastensanierung? Werner Göggel, Abteilungsleiter Gewässer und Boden bei der Dienststelle Umwelt und Energie, begründet dies so: «Bei der Untersuchung und Sanierung von Altlasten handelt es sich vielfach um komplexe und aufwendige Verfahren, sowohl hinsichtlich der fachlichen Bearbeitung wie auch in Bezug auf die juristischen und finanziellen Aspekte.» In den vergangenen Jahren habe man zudem bei Bauarbeiten wiederholt bis dahin unbekannte Belastungen angetroffen.

Im ganzen Kanton gab es Ende 2020 gemäss Göggel 979 belastete Standorte: 600 Ablagerungsstandorte, 242 Betriebsstandorte, 133 Schiessanlagen und vier Unfallstandorte. Abgesehen von den Schiessanlagen seien davon ungefähr zehn Prozent sanierungsbedürftig. Die Liste werde laufend aktualisiert und sei online abrufbar.