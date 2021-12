Kanton Luzern Ambulante Pflegeleistungen nehmen zu – weniger Menschen ziehen ins Altersheim Die Zahl der älteren Luzernerinnen und Luzerner nimmt zu. Der Anteil an im Heim betreuten Personen geht jedoch zurück.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Luzerner Spitex-Organisationen betreuen mehr betagte Personen ambulant als noch vor ein paar Jahren. Archivbild: Pius Amrein (Neuenkirch, 26. November 2019)

Betagte Menschen lassen sich im Kanton Luzern vermehrt ambulant pflegen. Im Jahr 2020 leisteten Spitex-Organisationen und selbstständige Pflegefachpersonen bei insgesamt 12’447 Personen ambulante Pflege oder Hilfe in Form von Hauswirtschaftsunterstützung oder Sozialbetreuung, wie Lustat am Dienstag meldet. Die Zahl der Klientinnen und Klienten hat gegenüber 2011 im Bereich der Pflege demnach um 56 Prozent zugenommen, jene in der Hauswirtschaft und Sozialbetreuung um rund 8 Prozent.

Insgesamt 9'861 Klienten und Klientinnen beanspruchten 2020 ambulante Pflegeleistungen und 5'718 Leistungen in der Hauswirtschaft oder Sozialbetreuung. Dies entspricht einer Zunahme von rund 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Menschen die in Alters- und Pflegeheimen (Inhouse-Pflege sowie Tages- /Nachstrukturen) betreut wurden, nahm 2020 um 15 Prozent ab.

Derweil nimmt die Anzahl betagter Menschen zwar gesamthaft zu. In der Altersgruppe der 85- bis 94-Jährigen ging der Bevölkerungsanteil der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner jedoch von 29,5 Prozent im Jahr 2011 auf 23,5 Prozent im Jahr 2020 zurück, heisst es weiter. Bei den 95-Jährigen und Älteren von sank der Anteil von 63,4 auf 55,1 Prozent.

Die Gesamtkosten für Pflege-, Hauswirtschafts- und Betreuungsdienste betrugen im Jahr 2020 bei den Luzerner Spitex-Organisationen, selbstständigen Pflegefachpersonen und Tages-/Nachtstrukturen rund 111 Millionen Franken. Dies entspricht einem Anstieg von 92 Prozent gegenüber 2011. Im stationären Bereich wuchsen die Kosten der Luzerner Pflegeheime im Vergleich von 2011 zu 2020 um 20 Prozent auf 530 Millionen Franken an. (spe)