Kanton Luzern bekämpft Mangel an Zivilschützern Zu tiefe Rekrutierungszahlen, zu tiefer Personalbestand: Dem Zivilschutz im Kanton Luzern geht es schlecht. Am Dienstag hat nun das Parlament der Regierung grünes Licht gegeben, entsprechende Massnahmen zu prüfen.

164 Zivilschützer sind 2019 im Kanton Luzern rekrutiert worden; erforderlich wären 240 gewesen. Und statt 2617 Zivilschutzangehörigen wird es im kommenden Januar nur 2128 geben. Der Regierungsrat war deshalb dankbar für das Postulat der Udligenswiler SVP-Kantonsrätin Jasmin Ursprung. Sie forderte die Regierung auf, Massnahmen gegen die prekäre Personalsituation zu prüfen. Der Regierungsrat empfahl dem Parlament eine Erheblicherklärung. Der Empfehlung folgte die Parlamentsmehrheit.

Ein Zivilschützer beim Test-Drive-in auf der Luzerner Allmend.

Eveline Beerkircher (22. Oktober 2020)

Konkret will die Regierung das Ausbildungszentrum in Sempach weiterentwickeln. Auf kommunaler Ebene ist allenfalls ein Zusammenschluss denkbar. Sechs regionale Zivilschutzorganisationen gibt es derzeit. Und mit einer kantonalen Einführungsverordnung soll eine Bundesregelung hinausgezögert werden, welche die Personalsituation beim Zivilschutz noch verschärfen wird.

Grüne wollten teilweise Erheblicherklärung

Judith Schmutz (Grüne/Junge Grüne, Rain) stellte einen Antrag auf teilweise Erheblicherklärung des Postulats. Zwar stellte sie den Personalmangel nicht in Abrede. Es brauche aber eine Grundsatzdiskussion über das Zusammenspiel von Armee, Zivildienst und Zivilschutz. «Wir müssen vom gegenseitigen Ausspielen dieser Bereiche wegkommen.» Ein Vorschlag sei ein Verteilschlüssel für diese Organisationen.

Postulantin Jasmin Ursprung konnte den Antrag der Grünen nicht nachvollziehen. Schliesslich seien die Fakten klar und der Vorstoss sei ein Prüfungsauftrag an den Regierungsrat. Der Zivilschutz sei eine kantonale Aufgabe. Und darum sei der Prüfungsauftrag auch am richtigen Ort. Josef Schuler (SP, Hitzkirch) fügte an, dass der Zivilschutz attraktiver werden müsse. Gerade gegenüber der Armee. Dafür brauche es mehr Effort, weshalb auch die SP für eine teilweise Erheblicherklärung des Vorstosses sei.

Support erhielt Jasmin Ursprung von der CVP und der FDP. «Es ist zwingend notwendig, dass man die Strukturen überprüft», so Peter Zurkirchen (CVP, Schwarzenberg). «Es ist wichtig, dass jetzt die Weichen gestellt werden», sagte Philipp Bucher (FDP, Dagmersellen). Besonders sollen die Kantone darauf hinwirken, den Zivildienst in den Zivilschutz zu integrieren. Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) sagte, dass man vorerst mit dem jetzigen System leben müsse. Umso wichtiger sei es, dort Massnahmen zu ergreifen, wo es möglich ist. Im nächsten Jahr werde eine Vernehmlassung für die kantonale Umsetzung des neuen Bundesgesetzes durchgeführt und im Kantonsrat diskutiert.