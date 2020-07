Kanton Luzern beschliesst Maskenpflicht für Kanti- und Berufsschüler Nach der Maskenpflicht im ÖV kommt nun die Maskenpflicht in der Schule: Ab dem neuen Schuljahr müssen Luzerner Schüler und Schülerinnen eine Schutzmaske tragen – sofern sich die Corona-Situation nicht verändert.

Ein Mann verteilt Schutzmasken. Bild: Georgios Kefalas / Keystone (Basel, 6. Juli 2020)

(se) Nach den Schulferien werden Schüler und Schülerinnen der Luzerner Kantonsschulen und Berufsschulen mit einer Maske im Schulzimmer sitzen. Wie SRF berichtet, beschloss Luzern als erster Kanton eine Maskenpflicht. Im Gegenzug werde der Kanton zum Präsenzunterricht zurückkehren. Bei Vollbetrieb sei es nicht möglich, den Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Maskenpflicht werde auf dem ganzen Schulareal gelten, so auch während der Pause, schreibt SRF.

Die Schulen planen zudem vorsorgliche Rückfallszenarien, falls sich die Lage durch eine zweite Welle wieder verschlechtere. Neben Luzern sollen die Schüler auch im Kanton Jura Masken tragen. Die vorgesehenen Massnahmen gelten, sofern keine Änderung der aktuellen Corona-Situation und der Fälle in der Schweiz eintritt. Während die Lehrpersonen mit Masken ausgestattet würden, sei dies für Schüler und Schülerinnen nicht vorgesehen. Sie müssen selber dafür aufkommen.

In neun anderen Kantonen – unter anderem Obwalden – werde die Maskenpflicht auf gewissen Schulstufen diskutiert, so das Schweizer Radio und Fernsehen. Andere Kantone reagieren zögerlicher: In Uri oder Schwyz etwa stehe die Tragepflicht nur in speziellen Situationen zur Diskussion. Dies werde laut SRF damit begründet, dass die Rahmenbedingungen in einigen ländlichen Kantonen aufgrund der Klassengrösse und Räumlichkeiten ausreiche.