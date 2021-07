Kanton Luzern 42'000 Franken erschwindelt: Betrüger gaben sich als Polizisten aus Die Luzerner Polizei ermittelte drei Männer, die sich als falsche Polizisten ausgegeben hatten. Mit ihrer Masche betrogen sie mehrere Personen um insgesamt 42'000 Franken.



Die Luzerner Polizei konnte im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens drei Männer festnehmen. Ihnen wird vorgeworfen, sich in der Zeit vom 16. November 2020 bis 4. März 2021 mehrmals als falsche Polizisten ausgegeben und auf betrügerische Weise Bargeld und Wertsachen von ihren Opfern erschwindelt zu haben. Die Deliktsumme liegt bei 42'000 Franken. Ausserdem konnte die Polizei durch ihr Eingreifen in mehreren Fällen eine Übergabe von Wertsachen verhindern, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die drei Schweizer im Alter von 21 bis 33 Jahren sind geständig.

Immer wieder versuchen Betrüger mit der gleichen Masche an Wertsachen und Bargeld zu kommen. Die Opfer werden per Telefon darüber informiert, mutmassliches Ziel einer Einbrecherbande zu sein und dass sie zur Sicherheit ihre Wertsachen einer Vertrauensperson übergeben sollen. Diese sorge dann dafür, dass es zu keinem Schaden komme. Auf die Opfer wird telefonisch während Tagen ein grosser Druck ausgeübt. Nach der Übergabe werden die Vermögenswerte dann ins Ausland transferiert. (mha)