Kanton Luzern Carlo Schmid tritt als Co-Präsident der Jungen Grünen zurück Nach einem Jahr im Amt gibt der 23-jährige Carlo Schmid seinen Rücktritt auf den 27. August bekannt. Seine Nachfolge steht noch aus.

Michelle Meyer und Carlo Schmid führten das Co-Präsidium der Jungen Grünen. Bild: PD

Carlo Schmid gab an der Mitgliederversammlung vom letzten Freitag seinen Rücktritt vom Co-Präsidium der Jungen Grünen bekannt, wie die Partei am (heutigen) Donnerstag mitteilte. Schmid, der kürzlich sein Masterstudium an der ETH abgeschlossen hat, ist seit sechs Jahren bei den Jungen Grünen - davon über viereinhalb Jahre im Vorstand und das letzte Jahr davon als Co-Präsident - engagiert. Er beabsichtigt stattdessen, im November eine neue Herausforderung als Sammelkoordinator für die Umweltverantwortungsinitiative der Jungen Grünen Schweiz anzugehen.

Co-Präsidentin Michelle Meyer bedauert den Rücktritt ihres Präsidiumskollegen, respektiert jedoch seine Entscheidung. Meyer selbst plant im nächsten Jahr erneut zu kandidieren und kümmert sich mit dem Vorstand um eine Nachfolge. «Es soll ein Co-Präsidium bleiben. Im besten Fall haben wir bald eine Zusage, sodass die neue Person an der Vollversammlung vom 27. August gewählt werden kann», so Meyer. (mik)