Kanton Luzern Dank Nationalbank und robuster Wirtschaft: Luzerner Jahresrechnung über 200 Millionen Franken im Plus Ursprünglich sah der Kanton Luzern für die Jahresrechnung 2021 ein Minus von knapp 50 Millionen Franken vor. Jetzt ist das Ergebnis deutlich besser. Der Finanzdirektor warnt vor Übermut.

Die Wetterlage rund um die Finanzen im Kanton Luzern präsentiert sich wesentlich besser als prognostiziert. Bild: Pius Amrein (18. August 2021)

Es war ein Steigerungslauf in Riesenschritten: Im Budget 2021 rechnete der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss für den knapp 3,9 Milliarden Franken schweren Staatshaushalt mit einem Minus von 50 Millionen Franken, in einer zweiten Hochrechnung mit einem Plus von 21,4 Millionen Franken und nun schloss die Jahresrechnung 2021 mit einem satten Plus von 201,4 Millionen Franken.

Das Budget wurde schon im Sommer 2020 erstellt, als das Ausmass der Coronapandemie noch nicht zu erahnen war. Entsprechend erklärt Mitte-Regierungsrat Wyss in einer Medienmitteilung: «Mit diesem Ergebnis konnte keineswegs gerechnet werden. Wir sind davon ausgegangen, dass die Mehrausgaben und Mindereinnahmen aufgrund der Pandemie viel grösser ausfallen würden.» Die Coronapandemie hat den Kanton Luzern im Jahr 2021 100 Millionen Franken gekostet.

Nationalbank-Ertrag um 128 Millionen Franken höher

Weiter zu Abweichungen gegenüber dem Budget geführt haben die höheren Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank (192 Millionen Franken statt 64 Millionen Franken) sowie die erhöhten Steuererträge der juristischen Personen (218,8 Millionen Franken statt 111,1 Millionen Franken). Bei den juristischen Personen rechnete die Luzerner Regierung mit weniger Steuersubstrat, da aufgrund der Coronamassnahmen bei vielen Unternehmen Umsatzeinbussen erwartet wurden. Auch bei den natürlichen Personen liegt der Steuerertrag 27,9 Millionen Franken über dem Budget. Weiter zur Verbesserung beigetragen haben mit 34,2 Millionen Franken die übrigen direkten Steuern, insbesondere die Grundstückgewinnsteuer und die Handänderungssteuer.

Die Differenz zwischen Budget und Rechnung ist sogar noch grösser. Denn der Kantonsrat hatte das Budget mit einem Minus von 49,8 Millionen Franken bewilligt; inzwischen musste das Parlament aber verschiedene Nachtragskredite im Umfang von 60,1 Millionen Franken bewilligen. Diese betrafen vor allem Härtefallunterstützungen für Luzerner Unternehmen. Der ergänzte Voranschlag weist somit einen Aufwandüberschuss von 108,8 Millionen Franken aus. Die Differenz zur nun vorliegenden Rechnung beträgt also 310,2 Millionen Franken. Dazu Wyss: «Wir freuen uns über dieses gute Ergebnis, sind uns aber bewusst, dass wir weiterhin umsichtig mit den Finanzen umgehen müssen. Denn: Heutiger Übermut wären die Sparpakete von morgen.» Der Überschuss soll einerseits in sinnvolle Investitionen fliessen, andererseits als Reserve für unerwartete Ereignisse zurückgelegt werden.