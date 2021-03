Kanton Luzern Das neue Kombimodell Berufsmatura und Sekundarschule ist beliebt – Anmeldefrist verlängert Mit der schweizweit neuartigen Kombination von Berufsmatura und Abschluss der Volksschule scheint der Kanton Luzern einen Nerv getroffen zu haben. Aufgrund von vielen Anmeldungen sind nun zusätzliche Plätze verfügbar.

(jwe) Am Mittwoch bereits für die Berufsmatura büffeln, die restlichen Tage das letzte Schuljahr an der Volksschule abschliessen. Das Modell BM Sek+ bietet der Kanton Luzern ab August 2021 an – und scheint mit dieser schweizweit einzigartigen Idee auf offene Ohren zu stossen.

26 Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler – 19 Jungen und 7 Mädchen – haben sich für diesen Weg entschieden, wie der Kanton Luzern mitteilt. Diese Zahl ermögliche es, zwei Klassen zu machen, in denen es nun noch zusätzliche Plätze zur Verfügung hat. Aus diesem Grund wurde die Anmeldefrist bis Ende März verlängert.