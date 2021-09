Kanton Luzern Deponie Ufhusen: Projekt verzögert sich weiter – und zehn Eingaben sind erfolgt Weil sich der kantonale Vorprüfungsbericht der Dienststelle Raum und Wirtschaft verzögert, werden die öffentliche Auflage und die kommunale Abstimmung voraussichtlich erst 2022 stattfinden können.

Eine Fläche von 24 Fussballfeldern und ein jährliches Deponievolumen von rund 50'000 Kubikmetern: Das sind Eckwerte des Deponieprojekts in Ufhusen. Dieses zielt darauf ab, im Luzerner Hinterland genügend Deponievolumen zur Ablagerung von Aushub- und Ausbruchmaterial sicherzustellen. Das Gelände im Gebiet Engelprächtigen ist im kantonalen Richtplan als möglicher Standort vorgesehen.

Bild: PD

Am 22. Februar hatte die Gemeinde Ufhusen und die Betreibergesellschaft der Engelprächtigen AG eine digitale Informationsveranstaltung zum Projekt organisiert, danach begann die Mitwirkungsphase. Während dieser konnte die Bevölkerung bis Mitte April ihre Anmerkungen mittels Fragebogen einreichen. Gemäss Mitteilung sind zehn Eingaben erfolgt. Diese beziehen sich vor allem auf das Image – Ufhusen hatte lange den Ruf einer Deponie-Gemeinde –, die Immissionen, technische Details sowie die neu geschaffenen Arbeitsplätze. Neben Anliegen zur Erschliessung und Radverkehrssicherheit sowie der Ökologie erfolgten auch Eingaben zu den Finanzen und zur Entschädigungsfrage der Gemeinde – konkrete Zahlen zur Entschädigung wurden nämlich noch keine kommuniziert – sowie der öffentlichen Projektdiskussion. Zudem wurde die Prüfung eines Naturlehrpfades vorgeschlagen.

Bericht liegt aus Ressourcengründen erst im Herbst vor

Aktuell werden die Eingaben fachlich und politisch geprüft und beurteilt, heisst es in der Mitteilung. Zusätzlich finden weitere Gespräche mit den Grundeigentümern statt, um das Projekt weiter zu konkretisieren. Die Beurteilungen der Eingaben und die resultierenden Änderungen im Deponieprojekt und in der Nutzungsplanung werden zudem in einem Mitwirkungsbericht festgehalten.

Das Gelände der Deponie Engelprächtigen Ufhusen. Bild: PD

Ursprünglich war der Start der Deponie für das Jahr 2021 vorgesehen. Doch wegen aufwendiger geologischer Abklärungen, der Ausarbeitung von Erschliessungsvarianten und Gespräche mit den Grundeigentümern konnte der Termin nicht eingehalten werden. Nun wird sich das Projekt noch weiter verzögern: Der Vorprüfungsbericht der Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern wird aus Ressourcengründen erst im Herbst 2021 statt bereits im Sommer vorliegen, heisst es weiter.

Als Nächstes soll die Beurteilung des Rechtsdienstes des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartementes des Kantons Luzern folgen, im Herbst oder Winter 2021 gibt es im Rahmen der öffentlichen Auflage eine weitere Informationsveranstaltung. Die Abstimmung zur Teilrevision der Nutzungsplanung Ufhusen wird gemäss Mitteilung wohl erst im Frühling 2022 stattfinden können.