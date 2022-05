Kanton luzern Der Fischereiverband will das Fischen ohne Ausbildung verbieten Wenn es nach dem Luzerner Fischereiverband geht, soll die Luzerner Regierung den Besitz eines Sachkundenachweises für obligatorisch erklären.

Fischen soll in Zukunft nur noch mit einem Sachkundeausweis erlaubt sein, fordert der kantonale Fischereiverband. Die Forderung wurde an der Delegiertenversammlung des Verbands verabschiedet. «Wir Fischer übernehmen Verantwortung für einen sach- und tiergerechten Umgang in und mit der Natur», wird Markus Fischer als Präsident des Fischereiverbandes Kanton Luzern, in einer Mitteilung des Verbands zitiert.

Deshalb sei es sinnvoll, wenn Fischen nur erlaubt ist, wenn eine entsprechende zweitägige Ausbildung abgeschlossen und die anschliessende Prüfung absolviert wurde. «Wer nicht weiss, wie man fair und tierschutzgerecht fischt, soll es einfach sein lassen», wird Fischer weiter zitiert.

Die Ausbildung wird bereits jetzt vom Fischereiverband angeboten, ist aber noch nicht obligatorisch. Das solle der Regierungsrat jetzt ändern. Der Verband wird nun einen Antrag einreichen. Die Regierung wird schliesslich über die Anpassung der Fischerei-Verordnung entscheiden. In den Kantonen Uri, Schwyz und Nidwalden gilt bereits eine Ausweispflicht.

Auch mit obligatorischem Ausweis wäre es in Zukunft möglich, Kinder, Jugendliche oder andere Neueinsteigende zum Fischen mitzunehmen, betont der Verband in der Mitteilung. «Dabei übernimmt der ausgebildete Fischer die Verantwortung.»