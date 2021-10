Kanton Luzern Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist da: Luzerner Kantonsspital impft ab 15. Oktober damit, Anmeldung schon möglich Ab Mitte Oktober können sich bestimmte Personen im Kantonsspital in Luzern den Impfstoff von Johnson & Johnson spritzen lassen. Die Anmeldung ist bereits möglich.

Rund 7100 Impfdosen von Johnson & Johnson treffen am Montag, 5 Oktober, in Luzern ein. Wie der Kanton mitteilt, «steht dieser sogenannte Janssen-Impfstoff ab dem 15. Oktober Personen zur Verfügung, die sich aus medizinischen Gründen nicht mit einem der bisher verfügbaren mRNA-Impfstoffe impfen lassen können oder Vorbehalte gegen diese Technologie haben.» Ob der Bund zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Dosen beschaffen und an die Kantone verteilen kann, ist aktuell noch nicht bekannt.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson wird ausschliesslich am Luzerner Standort des Kantonsspitals verabreicht. Bild: Patrick Huerlimann

Der Janssen-Impfstoff, der nur einmal verabreicht werden muss, basiert auf einer andern Impftechnologie (Vektor-Impfstoff) als die bisher verfügbaren mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer/BioNTech. In der Mitteilung heisst es dazu:

«22 Tage nach der Impfung gilt man als vollständig geimpft. Das Covid-Zertifikat wird deshalb ab dem 22. Tag gültig sein.»

Der Impfstoff wird ausschliesslich im Luzerner Kantonsspital (LUKS) in Luzern verabreicht. Die Anmeldung ist ab sofort möglich via Patientenportal MeinLUKS. (jwe)