Kanton Luzern Der Verband Luzerner Gemeinden (VLG) wird städtischer Die Landschaft sei übervertreten: So lautete stets der Vorwurf an den Luzerner Gemeindeverband. Doch nun erhalten die Städte mit Beat Züsli (Luzern) und Maurus Frey (Kriens) mehr Gewicht.

Blick auf die Stadt Luzern mit dem Vierwaldstättersee und dem Pilatus im Hintergrund. Bild: Boris Bürgisser (27. März 2019)

Der Verband Luzerner Gemeinden (VLG) vertritt die Interessen aller 80 Luzerner Gemeinden gegenüber der Kantonsregierung. In den Führungsgremien des Verbands sitzen grossmehrheitlich Vertreter von kleinen ländlichen Gemeinden. Das sorgt seit Jahren für Unmut und führte 2014 sogar zum Austritt der Stadt Luzern aus dem VLG. Seit 2022 ist die Stadt aber wieder Mitglied im Gemeindeverband. Das führt nun dazu, dass Stadtpräsident Beat Züsli (SP) neu im Vorstand des VLG Einsitz nehmen wird. Doch nicht nur die Stadt Luzern erhält mehr Einfluss im Gemeindeverband, sondern auch die Stadt Kriens: Stadtrat Maurus Frey (Grüne) soll neu in den VLG-Vorstand einziehen. Gewählt werden die beiden an der GV des VLG am 9. Mai.

Kampfwahl zwischen drei Landgemeinden

Während Züsli und Frey für die jeweiligen Vorstandssitze die einzigen Kandidaten sind, kommt es für einen weiteren Sitz zu Kampfwahlen zwischen David Affentranger (Gemeindepräsident Hitzkirch), Raphael Kottmann (Gemeindepräsident Oberkirch) und Vera Schwizer (Gemeinderätin Reiden). Zur Wiederwahl antreten werden die bisherigen Vorstandsmitglieder Sibylle Boos-Braun (Malters, Präsidentin), Beat Bucheli (Werthenstein), Markus Kronenberg (Eschenbach), Markus Riedweg (Dagmersellen), Claudia Röösli (Horw) und Martina Winiger-Muff (Wikon).