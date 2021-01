Multimedia-Story Kanton Luzern stellt die Weichen für die Verkehrspolitik der nächsten 20 Jahre – die grosse Übersicht Neue Velowege, S-Bahnstationen und leistungsstarke Strassenkreuzungen: Das neuste Agglomerationsprogramm der Region Luzern enthält fast 50 Massnahmen bis zum Jahr 2040.

In der Agglomeration Luzern stehen zwei Jahrhundertprojekte an: Der Bund wird in den nächsten 20 Jahren über 4 Milliarden Franken in den Bau der Autobahnumfahrung Bypass und den Durchgangsbahnhof investieren. Doch auch der Kanton Luzern selber plant an seiner Verkehrszukunft. Im Agglomerationsprogramm der 4. Generation sind rund 50 Massnahmen mit einem Gesamtwert von über 800 Millionen Franken enthalten:

Der Bau der SBB-Durchmesserlinie eröffnet ab 2040 nicht nur neue Perspektiven in Richtung Zug/Zürich, sondern schafft auch Platz für neue S-Bahn-Stationen. Diese sind auf der bestehenden Stammlinie an folgenden Standorten geplant: Steghof, Paulusplatz und Kreuzstutz. Hinzu kommen diverse kurzfristigere Projekte rund ums Stadtzentrum, welche Verbesserungen für Fussgänger, Velofahrer, Busse und Autos bringen.

In Emmen sind mit der Dorf-Umfahrung und dem Ausbau des Bahnhofs Emmenbrücke zwei Grossprojekte im Agglomerationsprogramm enthalten. Im Hinblick auf den Durchgangsbahnhof Luzern wird der Bahnhof Emmenbrücke stark an Bedeutung gewinnen: Künftig sollen dort mehr und längere Züge halten können - dazu gehören auch überregionale Linien. Der Ausbau des Bahnhofs beinhaltet insbesondere eine Verlängerung der Perrons.

Das Boomgebiet soll besser an den ÖV angeschlossen werden. Wichtige Massnahmen sind unter anderem die Verlängerung der Trolleybuslinie 4 von Hubelmatt über die Allmend bis zum Bahnhof Mattenhof. Auf der Strecke Hubelmatt-Mattenhof sollen die Busse ohne Fahrleitungen, mit Batteriebetrieb fahren. Derweil soll auf der Zentralbahn-Strecke südlich des Bahnhofs Horw eine neue Haltestelle «Horw See» entstehen.

Mit der Eröffnung des Zimmerbergtunnels wird Ebikon halbstündliche Direktverbindungen nach Zürich erhalten. Und mit dem Durchgangsbahnhof Luzern wird die Bedeutung des Bahnhofs Ebikon nochmals steigen. Es braucht deshalb vier 320-420 Meter lange Perrons. Was auf der Kantonsstrasse in Ebikon gemacht wird, ist noch offen – von einer Überdachung bis zu einer Umgestaltung als Boulevard stehen mehrere Ideen im Raum. Im Aggloprogramm ist auf jeden Fall die Verflüssigung des Verkehrs festgehalten. Diese soll unter anderem durch Ampeln an den Zufahrtstrassen sowie Busbevorzugung sichergestellt werden. Der Bueristutz zwischen Ebikon und Buchrain soll zudem velofreundlicher werden.

Eine neue S-Bahnstation am Ausgang des Zimmereggtunnels im Littauerboden soll nach Eröffnung des Durchgangsbahnhofs das Quartier Ruopigen erschliessen. Auf der Schnellstrasse H10 sind bei den Anschlüssen Malters und Blatten aus Sicherheitsgründen Spurverlängerungen geplant. Im Littauerboden soll die Situation für Velos verbessert werden. Im Zentrum von Kriens sind derweil noch einige Fragen offen – im Raum stehen eine Umgestaltung mit Temporeduktion auf der Luzernerstrasse sowie eine Optimierung der Verkehrsführungen.

Ob die Massnahmen des Agglomerationsprogramms alle umgesetzt werden, ist offen. Auch die Finanzierungsschlüssel zwischen Gemeinden, Kanton und Bund sind noch nicht überall klar. Der Regierungsrat hat kürzlich die öffentliche Mitwirkung zum Aggloprogramm 4 gestartet. Die Luzerner Bevölkerung kann sich noch bis zum 2. November zu den einzelnen Massnahmen äussern. Die Rückmeldungen nimmt der Kanton über diesen Link entgegen.