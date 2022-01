Kanton Luzern Die Situation ist in der Pandemie stark angespannt ‒ Schulleiterinnen und Schulleiter schlagen Alarm Luzerner Schulleitungen ächzen während der Omikron-Welle zunehmend unter der Arbeitslast durch Personalausfälle, Reihentests und Kommunikationsaufgaben. Die SP fordert nun Unterstützung.

Eigentlich stünde an den Luzerner Volksschulen die Pensen- und Personalplanung für das kommende Schuljahr 2022/23 an. Eigentlich. Denn diese Arbeit bleibt, wie viele andere Aufgaben der Schulleitungen, derzeit liegen. Zu stark nimmt momentan das Pandemiegeschehen die Schulen in Anspruch. Schulleiterinnen und Schulleiter sind permanent gefordert, und dies weit über ihr eigentliches Pensum hinaus. Durch kurzfristig ausfallende Lehrpersonen suchen sie selbst an Wochenenden nach Lösungen, um den Schulbetrieb für die nachfolgenden Tage am Laufen zu halten.

Den Betrieb der Schule am Laufen zu halten, bereitet immer mehr Schulleitenden Mühe. Bild: Keystone/Ennio Leanza

Zudem müssen sie die stetigen Veränderungen betreffend der Covid-Schutzmassnahmen, der Quarantäne-Anordungen und der Reihentests gegenüber von Lehrpersonen sowie Erziehungsberechtigten kommunizieren und sind mit zahlreichen Anfragen in diesem Zusammenhang konfrontiert. «Wir müssen uns derzeit mit ganz vielen Notlösungen behelfen, die anfallenden Probleme sind nun aber zum Teil nicht mehr lösbar», sagt Urs Kaufmann, stellvertretender Präsident des Luzerner Schulleiterinnen- und Schulleiterverbands (VSLLU). Er ist als Schulleiter an den Gemeindeschulen Horw tätig und weiss: «Gerade kleine Schulen, die über nicht so viele Personen verfügen, kommen rasch an den Anschlag, um rechtzeitig Ersatz für ausfallende Lehrpersonen zu organisieren. Es sind faktisch kaum Leute zu finden, der Stellenmarkt ist ausgetrocknet.»

Verband befürchtet Burn-outs und Kündigungen

Kaufmann hat nach den Weihnachtsferien innerhalb des VSLLU eine Umfrage zur Befindlichkeit der Schulleitungen in der aktuellen Situation durchgeführt. Zirka 200 Schulen im Kanton Luzern hat er angeschrieben. «Es sind 170 Rückmeldungen eingetroffen. In Anbetracht dieser kurzen Zeit ist das sehr bemerkenswert», sagt er. Ebenfalls bemerkenswert sei der Inhalt. «50 Prozent der Teilnehmenden haben zurückgemeldet, die Situation sei anspruchsvoll und herausfordernd. Rund 30 Prozent meinten, sie sei sehr schwierig. Gerade mal 20 Prozent haben gesagt, dass sie nach den Weihnachtsferien gut gestartet sind.»

Das Resultat dieser Grobeinschätzung gibt Kaufmann zu denken. Schulleiterinnen und Schulleiter seien am Anschlag. Er sagt:

«Vom Verband her haben wir die Befürchtung, dass viele dieser Belastung nicht mehr standhalten können. Es drohen Burn-outs und Kündigungen.»

Und wenn das eintreffe, werde es für den Schulbetrieb richtig schwierig. Bereits seien Schulen zum Teil personell dermassen am Anschlag, dass gewisse Stunden ausfallen müssten.

Das Problem sieht Kaufmann neben dem ausgetrockneten Stellenmarkt vor allem in zu knapp bemessenen Schulleiterpensen, welche an die jeweilige Grösse der Schulen gekoppelt sind: «Die Pensen sind für Schönwettersituationen passend, aber wenn ein solcher Sturm wie jetzt aufkommt, bleibt vieles auf der Strecke liegen.» So hätten Schulleiterinnen und Schulleiter keine Zeit mehr für die Schul- und Unterrichtsentwicklung, damit könne mittelfristig die Qualität des Unterrichts leiden.

SP-Kantonsrat appelliert an Regierung

Die angespannte Situation an vielen Luzerner Schulen wird nun auch für die Politik zum Thema. SP-Kantonsrat Andy Schneider (Rothenburg), der bis im vergangenen Sommer selber als Schulleiter tätig war, hat ein dringliches Postulat eingereicht. Darin fordert er den Regierungsrat auf, kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen einzuleiten, um die Schulleitungen zu unterstützen. Diese seien Dreh- und Angelpunkt für die betriebliche und organisatorische Führung der Schulen. Auch Schneider befürchtet, dass es nicht nur durch das Coronavirus, sondern auch durch die starke Arbeitsbelastung zu krankheitsbedingten Ausfällen kommen wird.

Konkret fordert er Massnahmen auf mehreren Ebenen. So sollen zum Beispiel Organisation, Durchführung und Auswertung der Reihentests an den Schulen, die Zusammenarbeit mit dem Contact-Tracing sowie die Organisation der Stellvertretungen zeitnah delegiert werden können. Zweitens soll sich der Kanton an den Zusatzkosten beteiligen, welche derzeit für die Schulen aufgrund der Schutzmassnahmen anfallen, da ja auch der Kanton die Massnahmen angeordnet habe. Zudem sollen Lektionen ausfallen dürfen, wenn es nicht möglich sei, für fehlende Lehrpersonen eine Stellvertretung zu finden. Als letzte Massnahme verlangt Schneider «kurz- und mittelfristig eine temporäre und letztlich dauerhafte Erhöhung der Schulleiterpensen». Auf Anfrage sagt er:

«Der Kanton darf sich in der aktuellen Situation an den Schulen nicht aus der Verantwortung ziehen. Es müssen genügend personelle und auch finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.»

So gebe es Schulen, die für die Durchführung der Coronatests sogenannte externe Poolmanager angestellt hätten, auch das koste zusätzlich. Ob die Reihentests an Schulen in der Omikron-Welle überhaupt noch Sinn machen, wagen Andy Schneider und Urs Kaufmann anzuzweifeln. Schneider sagt: «Es ist ganz davon abhängig, ob die Labore in der Lage sind, die Resultate zeitgerecht liefern zu können. Ist dies nicht der Fall, bringt die Übung nichts.»