Kanton Luzern Die SP will das ÖV-Angebot auch auf kleine Ortschaften ausweiten – in Lieli stösst die Forderung auf Anklang Kleinere Dörfer und Weiler sind im Kanton Luzern oft nicht vom öffentlichen Verkehr erschlossen. Die SP will diese Lücken schliessen. Eine flächendeckende Grundversorgung hat aber einen schweren Stand.

Der öffentliche Verkehr geniesst hierzulande einen hohen Stellenwert und ist gut ausgebaut. Kleinere Ortschaften sind aber oft abgeschnitten. Der Stadtluzerner SP-Kantonsrat Hasan Candan verlangt nun in einer Motion, die Lücken in der ÖV-Grundversorgung zu schliessen. Dadurch soll der ländliche Raum gestärkt werden. Denn betroffen seien besonders ehemals eigenständige Gemeinden auf der Landschaft. Candan zählt die Seetaler Ortschaften Lieli (Gemeinde Hohenrain), Sulz und Retschwil (beide Hitzkirch) sowie im Hinterland Geiss (Menznau), Ohmstal (Schötz) und Daiwil (Willisau) auf.

Der Willisauer Weiler Daiwil mit vorüberfahrendem Zug der BLS. Bild: Pius Amrein (Daiwil, 16. Dezember 2021)

Die ÖV-Grundversorgung durch die öffentliche Hand sei für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe der gesamten Bevölkerung des Kantons zentral, schreibt die SP in einer Mitteilung. Die Regelung zur Finanzierung des ÖV soll überprüft werden, da die Kosten die Möglichkeiten der Gemeinden oft übersteigen.

Busbetrieb wegen zu geringer Nachfrage eingestellt

Candan sagt auf Anfrage, Auslöser für seinen Vorstoss sei ein Gespräch mit Kantonsrätin Bernadette Rüttimann (Mitte) gewesen. «Sie wohnt in Lieli, sagte mir, dass der Bus nach Lieli und Sulz vor einigen Jahren eingestellt wurde.» Tatsächlich wurde der Linie, die von Hitzkirch nach Kleinwangen führte, vor zehn Jahren der Stecker gezogen. Grund war die zu geringe Nachfrage.

Der zweite Beweggrund für seinen Vorstoss sei der Klimawandel, sagt Candan weiter. «Wir wollen CO 2 -neutral werden, da braucht es eine gute ÖV-Grundversorgung.» Zudem habe das Parlament in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Franken beim ÖV eingespart. Die SP wolle diese Mittel im Aufgaben- und Finanzplan wieder erhöhen, sein Vorstoss soll Druck ausüben.

Verkehrsverbund muss Mittel wirtschaftlich und nachhaltig einsetzen

Zuständig für Planung und Finanzierung des ÖV ist der Verkehrsverbund Luzern (VVL). Laut der SP verlangt das Gesetz über den öffentlichen Verkehr eine Grundversorgung im ganzen Kanton. Das verneint der VVL nicht. Der Verkehrsverbund sei jedoch auch verpflichtet, die Mittel wirtschaftlich und nachhaltig einzusetzen, sagt Sprecher Romeo Degiacomi:

«Ein flächendeckendes ÖV-Grundangebot, beispielsweise in sehr dünn besiedelten Gebieten, ist deshalb nicht möglich und im Gesetz nicht vorgesehen.»

Romeo Degiacomi. Bild PD

Degiacomi sagt, die Linie Hitzkirch–Sulz–Lieli sei einerseits aufgrund der sehr tiefen Nachfrage eingestellt worden, und andererseits, weil der Finanzierungsbeitrag der ehemals selbstständigen Gemeinde Lieli weggefallen sei. «Der im ÖV-Gesetz und der -Verordnung definierte minimale Kostendeckungsgrad von 20 Prozent wurde in Lieli wie in Sulz während mehrerer Jahre unterschritten», so Degiacomi. In Lieli habe man 2018 die Wiederaufnahme der Linie zusammen mit der Gemeinde und der Idee Seetal umfassend geprüft, aufgrund der notwendigen finanziellen und betrieblichen Mittel jedoch verworfen.

In Sulz sei die Grunderschliessung durch die Seetalbahn, die im 30-Minuten-Takt im benachbarten Gelfingen fährt, gut gegeben. Von Menznau fuhr während zweier Jahre ein Bus in den Ortsteil Geiss. Laut Degiacomi wurde aufgrund der sehr tiefen Nachfrage auf Wunsch der Gemeinde der Betrieb per Dezember 2018 wieder eingestellt.

Taxito ergänzt das Bus-Angebot

Der VVL habe in den letzten Jahren das Angebot des öffentlichen Verkehrs kontinuierlich ausgebaut und auf der Landschaft wesentlich verbessert. Der Fahrplanwechsel 2019 zum Beispiel habe auf mehr als 50 Linien Angebotsverbesserungen gebracht. Das Mitfahrsystem Taxito ergänze in Luthern und Hergiswil seit 2015 und seit diesem Sommer im Seetal das ÖV-Angebot. «Auch per 12. Dezember 2021 hat der VVL trotz der finanziell angespannten Lage durch die Coronapandemie zahlreiche Verbesserungen umgesetzt und Lücken geschlossen», so Degiacomi.

Ein Angebotsausbau alleine reiche aber nicht aus. «Es braucht von den Gemeinden auch eine aktive Mitarbeit. Wenn Busse meist leer verkehren, ist dies weder nachhaltig noch wirtschaftlich vertretbar und entspricht nicht dem geforderten Umweltaspekt», so Degiacomi. Auch Hasan Candan findet, es mache wenig Sinn, wenn ein grosser Bus halbstündlich in eine kleine Ortschaft fährt. «Man sollte jedoch neue Mobilitätsformen prüfen, zum Beispiel Ruftaxis», so Candan.

In Daiwil ist das ÖV-Bedürfnis eher klein

Doch wie akut ist das ÖV-Bedürfnis in den von der SP erwähnten Ortschaften? In Daiwil wohl eher klein, lautet die Einschätzung des Willisauer Stadtammanns Daniel Bammert. Der rund 220 Personen zählende Ortsteil von Willisau liegt je rund drei Kilometer von den Bahnhöfen in Menznau und Willisau entfernt, die Distanzen sind also eher klein.

Der Bahnhof wurde bereits 2004 aufgehoben, seither ist Daiwil vom ÖV abgeschnitten. Ein erneuter Anschluss sei momentan nicht geplant. «Für die Schüler aus Daiwil wurde eine gut funktionierende Lösung mit dem Schulbus etabliert», sagt Bammert.

Buslinien sind nur durch die Schulkinder finanzierbar

Kantonsrätin Bernadette Rüttimann würde es hingegen begrüssen, wenn wieder ein Bus nach Lieli fährt. Das 220-Seelen-Dorf sei der einzige Hohenrainer Ortsteil, der nicht mit dem ÖV erschlossen ist. In Bezug auf die Auslastung warnt sie davor, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Die Passagierzahlen seien damals tief gewesen, weil die Gemeinde Hohenrain nach der Schliessung des Schulhauses Lieli für die Kinder zwei Schulbusse eingeführt hat. «Sämtliche Buslinien auf der Landschaft sind aber nur zu finanzieren, wenn man die Schulkinder miteinberechnet.» Rüttimann stört sich an der Haltung des VVL, wonach die Nachfrage das Angebot definiert. «Ich bin überzeugt: Wenn man einen ÖV mit einer attraktiven Linienführung anbietet, kommt die Nachfrage von selbst.»

Beliebtes Ausflugsziel: die Burgruine Nünegg oberhalb von Lieli. Bild: Pius Amrein (Lieli, 14. Juni 2014)

In Lieli sei der fehlende ÖV auch wegen der historischen Burgruine Nünegg, die vor einigen Jahren umfassend saniert wurde, ein Problem. «Der Kanton hat über zwei Millionen Franken investiert, jedoch nicht an die ÖV-Erschliessung gedacht», kritisiert Rüttimann. Im Sommer besuchen Dutzende Schulklassen das beliebte Ausflugsziel. «Die Kinder müssen jeweils von Kleinwangen nach Lieli zu Fuss gehen.» Entlang der Kantonsstrasse sei es wirklich gefährlich. «Wenn wir eine andere Mobilität wollen und die Leute zum Umsteigen bewegen, fängt es bei den Kindern an.»