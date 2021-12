Kanton Luzern Die starke Wohnbautätigkeit hält weiterhin an Seit der Jahrtausendwende haben sich die Luzerner Bauinvestitionen nominal verdoppelt, wobei ein Grossteil in den Wohnungsbau floss. Ende 2020 zählte der Kanton Luzern laut der neusten Statistik rund 204’000 Wohnungen, davon mehr als die Hälfte sind 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen.

Ende 2020 gab es im Kanton Luzern 70’037 Gebäude mit Wohnungsnutzung und insgesamt 204’467 Wohnungen, wie einer Medienmitteilung von Lustat Luzern Statistik vom Donnerstag zu entnehmen ist. Fast zwei Drittel der Wohnungen befanden sich in Mehrfamilienhäusern.

Insgesamt ist gemäss Lustat der Wohnungsbestand seit dem Jahr 2000 um rund 52’200 Einheiten oder gut einen Drittel gewachsen. Über die Hälfte der Wohnungen im Kanton Luzern gehört dem mittleren Segment mit 3 bis 4 Zimmern an. Die grössten Zunahmen waren seit der Jahrtausendwende bei den 2- und bei den 5-Zimmer-Wohnungen zu verzeichnen.

Ansicht der Baustelle Obermaihof an der Maihofhalde. Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. September 2021)

Grossteil der privaten Bauinvestitionen fliesst in Wohnungsbau

Im Jahr 2019 hatten die privat getätigten Bauinvestitionen im Kanton Luzern einen Wert von gut 2,5 Milliarden Franken, wovon zwei Drittel in Wohnbauten flossen. Von 2000 bis 2019 haben sich die privaten Bauinvestitionen im Kanton Luzern gemäss Lustat nominal verdoppelt.

Im Jahr 2019 wurden im Kanton Luzern 3020 Wohnungen und Einfamilienhäuser erstellt. Entstanden sind überwiegend Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (63,2 Prozent) und in gemischt genutzten Gebäuden (31,4 Prozent). Gebaut wurden hauptsächlich mittelgrosse Wohnungen mit drei oder vier Zimmern (57,7 Prozent).

Regional grosse Unterschiede bei der Wohnbautätigkeit

Die Wohnungsbautätigkeit im Kanton Luzern variiert auf regionaler Ebene stark. 2019 war der Anteil der Neuwohnungen am Wohnungsbestand in den Regionen Sursee/Sempachersee und Michelsamt/Surental am höchsten (2,3 Prozent oder mehr). Mit weniger als einem Prozent hatten das Seetal und das Entlebuch die tiefsten Werte.

Die Luzerner Bevölkerung ist ein Volk von Mieterinnen und Mietern: 63 Prozent der bewohnten Wohnungen im Kanton Luzern waren im Jahr 2019 von Mieterinnen uns Mieter belegt. Die Wohneigentumsquote, die den Anteil der von den Eigentümerinnen und Eigentümern selbst bewohnten Wohnungen am Bestand aller bewohnten Wohnungen misst, lag bei 34 Prozent. Seit 2000 hat die Wohneigentumsquote zugenommen, wobei sich vor allem das Stockwerkeigentum zunehmender Beliebtheit erfreut.

Günstige Mieten im Westen des Kantons

Über alle Wohnungsgrössen hinweg betrachtet, haben die Luzerner Haushalte im Jahr 2019 im Durchschnitt 1300 Franken für die monatliche Nettomiete ausgegeben. Für 1-Zimmer-Wohnungen wurden im Mittel 730 Franken Nettomietzins aufgebracht. Mit zunehmender Zimmerzahl steigt die Mietzinshöhe an. Der Mietzins für Wohnungen mit 6 und mehr Zimmern lag im Median bei 1960 Franken.

Mit durchschnittlich 1000 Franken die günstigsten Mietwohnungen befanden sich in der Region Entlebuch. Im Mittel die höchsten Mieten pro Monat wurden im Agglomerationsgürtel sowie in der Region Rooterberg/Rigi gezahlt (Median je 1400 Franken).

Zwischen 2010 und 2019 haben die Nettomedianmieten der Luzerner Wohnungen in allen Grössenkategorien zugenommen. Im Jahr 2019 lag der Anteil der preisgünstigen Mietwohnungen am Gesamtmietwohnungsbestand im Kanton Luzern bei 15 Prozent. (zim)