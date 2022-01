Kanton Luzern Mehrere Verkehrsunfälle am Wochenende – schwer verletzter Velofahrer im Spital Am vergangenen Wochenende ereigneten sich im Kanton Luzern mehrere Verkehrsunfälle. In Knutwil verletzte sich ein Velofahrer schwer, insgesamt entstanden mehrere zehntausend Franken Schaden an den Fahrzeugen.

Rickenbach – 28. Januar

Um 16.30 Uhr verursachte eine 58-jährige Frau zwischen Rickenbach und Gontenschwil einen Selbstunfall. Die Frau kam mit dem Auto von der Strasse ab, fuhr über eine Böschung und rutschte in das Bachbett des Sagenbachs:

Bild: Luzerner Polizei

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, blieb die Frau beim Unfall unverletzt, der Sachschaden am Fahrzeug liegt bei 4000 Franken.

Knutwil – 29. Januar

Auf der Strecke zwischen Geuensee und St. Erhard kam es im Gebiet Schaudern kurz nach 14 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Velofahrer und einem Auto. Der 63-jährige Velofahrer stürzte dabei und verletzte sich erheblich. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei 10’000 Franken.

Reiden – 29. Januar

Um 17.30 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen zwei Autos in Reiden. Der Unfall ereignete sich auf der Einmündung von der Pfaffnauerstrasse in die Brittnauerstrasse. Eine Person wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei 50’000 Franken.

Der Unfall verursachte einen Sachschaden von rund 50'000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

Luzern – 30. Januar

Um 20 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos auf der Hirschmattstrasse. Der Unfallverursacher war stark alkoholisiert, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Ein Atemalkoholtest ergab beim 52-jährigen Mann einen Wert von 1,56 Promille, was 0,78 mg/l entspricht. Die Polizei hat dem Mann den Führerausweis abgenommen und an das zuständige Strassenverkehrsamt weitergeleitet. Verletzt wurde beim Unfall niemand. (mha)