Kanton Luzern Drei angetrunkene Autolenker verursachen Verkehrsunfälle – ein Mann verletzt Bei drei Verkehrsunfällen in der Stadt Luzern, Eich und Ufhusen fielen die Atemalkoholproben bei allen drei Autofahrern positiv aus. Ein Fahrzeuglenker verletzte sich und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.



Ein Polizist prüft die Atemluft eines Autofahrers. Bild: Valentin Flauraud / Keystone

Am Sonntag, 19. September, fuhr ein 29-jähriger Mann aus Sri Lanka mit seinem Auto kurz nach 3 Uhr auf der Seeburgstrasse in der Stadt Luzern in Richtung Meggen. In der Linkskurve bei der Bahnunterführung Seeburg kam er rechts von der Fahrbahn ab und fuhr die stark ansteigende Böschung hinauf. Dabei kollidierte er unter anderem mit einer Betonverbauung, heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Atemlufttest ergab einen Wert von 1,84 Promille, ausserdem war er ohne Führerausweis unterwegs. Am Fahrzeug entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in der Höhe von rund 20'000 Franken.

Eich: Auffahrunfall auf der Autobahn A2

Ebenfalls am Sonntag gegen 20.30 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A2 in Eich, Fahrtrichtung Norden, ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Verletzt wurde gemäss Polizeimeldung niemand. Eine Atemalkoholprobe beim Unfallverursacher, einem 34-jährigen Bulgaren, ergab einen Wert von 1,88 Promille. Zudem fiel ein Drogenschnelltest positiv aus. Der Führerausweis des Mannes wurde sichergestellt. Beim Unfall entstand nur geringer Sachschaden.

Ufhusen: Herrschaft über Auto verloren und gegen Baum geprallt

Am Montag, 20. September, fuhr ein 18-jähriger Schweizer kurz vor 6 Uhr mit seinem Auto auf der Luthernstrasse in Richtung Zell. Im Gebiet Eggstalden verlor er die Herrschaft über das Fahrzeug, geriet in die Wiese und prallte schliesslich gegen einen in einer Bachböschung stehenden Baum. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 1,04 Promille. Der Autofahrer wurde beim Unfall verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gefahren werden. Sein Führerausweis wurde sichergestellt. Das Fahrzeug erlitt laut Polizeiangaben Totalschaden. (zim)