Kanton Luzern Ersatzwahl für den Gemeinderat: In Neuenkirch und Fischbach kommt es zu stillen Wahlen Nadia Wüest ersetzt in Neuenkirch ihren Parteikollegen Jim Wolanin. In Fischbach tritt der parteilose Roland Häfliger die Nachfolge von Joe Willi (SVP) an.

Nadia Wüest Bild: PD

Nadia Wüest (FDP) ist in stiller Wahl zur neuen Gemeinderätin von Neuenkirch gewählt. Sie war bis zur Eingabefrist am Montagmittag die einzige Kandidatin. Die 37-Jährige ersetzt Sozialvorsteher Jim Wolanin, der auf Ende April 2022 den Rücktritt als Gemeinderat eingereicht hat, da er eine neue berufliche Aufgabe als Geschäftsführer des Zentrums für Soziales (Zenso) übernimmt (wir berichteten).

Nadia Wüest war als Gemeindeschreiberin Substitut in Mauensee tätig und bei der Gemeinde Buttisholz für das Sozialamt verantwortlich. Seit 2019 ist sie Leiterin Soziale Dienste bei der Pro Senectute im Kanton Zug. Wüest tritt ihr neues Amt Anfang Mai an.

Parteiloser folgt auf SVP-Mann

Roland Häfliger Bild: PD

Eine Ersatzwahl wurde auch in Fischbach nötig. Ebenfalls in stiller Wahl wurde Roland Häfliger (parteilos) zum neuen Gemeindeammann gewählt. Der 55-jährige Häfliger ist Inhaber und Geschäftsführer der Häfliger Bau AG in Zell. Er wurde von einer Findungskommission, einem überparteilichen Gremium, am vergangenen Donnerstag präsentiert. Häfliger folgt auf Joe Willi (SVP), der aus gesundheitlichen Gründen per Ende Dezember 2021 zurücktrat. Willi war seit September 2020 im Amt. Er wurde bei den regulären Gemeinderatswahlen vor zwei Jahren neu ins Amt gewählt.