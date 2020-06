Kehrtwende beim Kanton Luzern: Alle Kantischüler müssen ab Montag wieder in die Schule Die dritten Klassen des Gymnasiums werden ab Montag wieder in ganzen Klassen unterrichtet. Die vierten und fünften Klassen erhalten Halbklassen-Unterricht.

(jus) Der Kanton Luzern will den Präsenzunterricht auf der Gymnasialstufe ab Montag erweitern. Derzeit hatten nur die 1. und 2. Klassen des Untergymnasiums wieder Unterricht vor Ort. Ab Montag, 15. Juni, werden auch die 3. Klassen des Gymnasiums Präsenzunterricht in ganzen Klassen erhalten, wie der Kanton am Mittwochnachmittag mitteilt. Bei der vierten und fünften Klasse des Langzeitgymnasiums wird unter Einhaltung der 2-Meter-Distanzregel in Halbklassen unterrichtet. Die Schüler der 6. Klasse haben ihre Maturaprüfungen bereits beendet.

Als Grund für die Veränderungen gibt der Kanton Luzern die leicht leicht angepassten BAG-Schutzbestimmungen an. Das Bundesamt für Gesundheit hatte die 2-Meter Distanzregel für nachobligatorische Klassen leicht aufgeweicht. Die Abstandsregeln müssen nun nicht mehr «konsequent», sondern «wann immer möglich» eingehalten werden.

