Kanton Luzern Es gibt wieder weniger leere Wohnungen als in den Vorjahren Am 1. Juni 2021 standen im Kanton Luzern 2513 Wohnungen leer. Das entspricht einer Leerwohnungsziffer von 1,23 Prozent. Die Leerwohnungsziffer liegt damit zum sechsten Mal in Folge über 1 Prozent.

Die Zahl der am 1. Juni 2021 im Kanton Luzern leerstehenden Wohnungen nahm gegenüber dem Vorjahr um 524 auf 2513 Wohnungen ab. Damit wurde die im Vorjahr erstmals erreichte 3000er-Marke wieder deutlich unterschritten, heisst es in einer Mitteilung von Lustat Statistik Luzern. 84 Prozent der Leerwohnungen waren Miet- und 16 Prozent Kaufobjekte.

Im Wohnungsgrössensegment mit bis zu drei Zimmern standen anteilmässig deutlich mehr Wohnungen leer als bei den Wohnungen mit vier und mehr Zimmern. Der Anteil der Leerwohnungen am Wohnungsbestand war bei den 1-Zimmer-Wohnungen am höchsten, heisst es weiter.

Am seltensten waren Leerwohnungen in den Regionen Sursee/Sempachersee und Agglomerationsgürtel. Dort waren am Stichtag 0,79 beziehungsweise 0,80 Prozent aller Wohnungen als leerstehend gemeldet. Am höchsten war die Leerwohnungsziffer wie schon in den letzten fünf Jahren in der Region Unteres Wiggertal. (fmü)