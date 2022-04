Kanton Luzern «Es handelt sich um das letzte Mittel»: Regierungsrat beschliesst Verteilschlüssel für Ukraine-Flüchtlinge Bis Ende Jahr könnten sich aufgrund des Ukraine-Krieges 3300 Zuweisungen an den Kanton Luzern ergeben. Nun reagiert der Regierungsrat mit einem Verteilschlüssel für die Gemeinden.

Plakate am Bahnhof Luzern sollen den Flüchtenden des Ukrainekrieges den Weg zum First Contact Point auf dem Inseli zeigen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Durch den Krieg in der Ukraine steigt die Anzahl der Flüchtlinge in der Schweiz an. Davon betroffen ist auch Luzern: Gemäss einer Prognose des Staatssekretariat für Migration (SEM) könnten sich bis Ende Jahr rund 3300 Zuweisungen an den Kanton Luzern ergeben, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt.

Deswegen hat der Regierungsrat nun einen Verteilschlüssel für eine allfällige Zuweisung an die Gemeinden beschlossen. Kommt dieser zum Zug, müssten im Falle einer Zuweisung pro 1000 Einwohner 17 Unterbringungsplätze für Personen aus dem Asyl- und Migrationsbereich zur Verfügung gestellt werden.

Derzeit sei die Belegung in den entsprechenden Zentren und Wohnungen, bereits hoch, schreibt der Regierungsrat. Aufgrund dieser Situation und den prognostizierten Migrationsbewegungen sei die Erstellung eines solchen Schlüssels notwendig gewesen.

Wer sich der Verpflichtung widersetzt, der muss eine Ersatzabgabe bezahlen

Wie Regierungsrat Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements, festhält, handle es sich dabei aber bloss um eine vorsorgliche Massnahme. «Auf eine Zuweisung an die Gemeinden soll möglichst verzichtet werden. Es handelt sich also um das letzte Mittel», wird Graf zitiert.

So kommt der Schlüssel erst dann zum Zug, wenn die Unterbringung nicht mehr alleine mit kantonalen Unterbringungsmöglichkeiten und privaten Angeboten gedeckt werden kann. In diesem Fall kann der Kanton die Einwohnergemeinden gemäss Sozialhilfegesetzgebung dazu verpflichten, Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Dabei würde die Kostenübernahme für die Unterkünfte weiterhin beim Kanton bleiben.

Der am Dienstag festgelegte Verteilschlüssel beachte zudem die Bevölkerungsstärke der jeweiligen Gemeinde und die bereits dort lebende Anzahl von Ausländern mit wirtschaftlicher Sozialhilfe, wie es in der Mitteilung heisst. Kommen Gemeinden der Verpflichtung zur Schaffung von Wohnraum allerdings nicht nach, so haben sie eine finanzielle Ersatzabgabe an Einwohnergemeinden zu entrichten, in denen mehr Asyl- und Schutzsuchende, vorläufig Aufgenommene sowie Flüchtlinge leben.

Schweizweit könnten sich laut dem aktuellen Kenntnisstand des SEM bis Ende Frühling um die 50'000 Zuweisungen von schutzsuchenden Personen aus der Ukraine ergeben. Aufgrund weiterer Migrationsbewegungen müssten Unterbringungsmöglichkeiten für 68'000 Personen geschaffen werden. (lga)