Kanton Luzern Fast jeder achte Arbeitsplatz hängt vom Tourismus ab Im Jahr 2019 betrug im Kanton Luzern die direkte touristische Wertschöpfung 1,04 Milliarden Franken und die Tourismusbranche generierte 10’525 Arbeitsplätze. Das geht aus einer Studie von BAK Economics zur Bedeutung des Tourismus für die Luzerner Volkswirtschaft hervor.

Ein Bild vor der Coronapandemie: Touristen aus Asien fotografieren in der Stadt Luzern. Bild: Keystone

(zim) Die Luzern Tourismus AG (LTAG) hat am Montag im Verkehrshaus über die aktuelle Situation des Tourismus sowie die zu erwartende Entwicklung und Erholung nach der Corona-Pandemie informiert. Zudem wurde eine Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus im Kanton Luzern präsentiert, die die LTAG zusammen mit dem Kanton und der Stadt Luzern bei BAK Economics in Auftrag gegeben haben. Die Studie basiert auf Zahlen des Jahres 2019, also auf die Situation vor der Covid-19-Krise. Sie gibt aber auch Einblicke ins Jahr 2020 mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Branche. Die Resultate können als Teil der aktuellen Informations- und Entscheidungsgrundlagen dienen und stehen für wirtschafts- und tourismuspolitische Entscheidungen sowie zur Beurteilung von künftigen Entwicklungen und Herausforderungen zur Verfügung.

Stadt Luzern generiert rund zwei Drittel der Wertschöpfung

Gemäss den Ausführungen von Michael Grass, Mitglied der Geschäftsleitung von BAK Economics, wurde im Kanton Luzern durch den Tourismus eine direkte Bruttowertschöpfung von 1037 Millionen Franken erzielt. Etwas mehr als zwei Drittel davon, 722 Millionen Franken, fallen auf die Stadt Luzern, die für den Luzerner Tourismus eine besonders grosse Bedeutung hat. Der Tourismus generiert 10'525 Arbeitsplätze. Insbesondere in der Stadt Luzern ist die Branche eine wichtige Arbeitgeberin: Fast jeder achte Arbeitsplatz hängt vom Tourismus ab.

Entlang der gesamten touristischen Wertschöpfungskette im Kanton profitieren neben den Tourismusbetrieben auch zahlreiche weitere Unternehmen aus anderen Wirtschaftszweigen: Regionale Unternehmen sind einerseits als Zulieferer in touristische Wertschöpfungsketten eingebunden – zum Beispiel muss ein Hotel mit Energie versorgt werden oder eine Sicherheitsfirma zählt ein Museum zu seinen Kunden.

Andererseits werden über die Löhne der Mitarbeitenden in touristischen Betrieben private Konsumausgaben finanziert. Aus diesem ökonomischen Fussabdruck resultieren eine Gesamtwertschöpfung von 1324 Millionen Franken und 12'500 Arbeitsplätze. Damit generiert der Tourismus gesamthaft einen Anteil von 4,4 Prozent der Wirtschaftsleistung und sichert rund 6,4 Prozent der kantonalen Arbeitsplätze.