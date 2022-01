Kanton Luzern FDP-Mann Jim Wolanin zieht sich aus der Politik zurück Vor drei Jahren wollte der Kantons- und Gemeinderat noch Regierungsrat werden. Jetzt zieht der 44-jährige Jim Wolanin einen Schlussstrich unter das Kapitel Politik.

Der Neuenkircher Gemeinderat und FDP-Kantonsrat Jim Wolanin hat seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Er übernimmt die Geschäftsführung des Zentrums für Soziales (Zenso) in Hochdorf, wie es in einer Mitteilung heisst. Wolanin selber teilt mit, dass er bereits bei seiner Nomination für den Gemeinderat im Jahr 2010 angekündigt habe, das Amt des Sozialvorstehers für maximal zwölf Jahre ausüben zu wollen. «Es scheint mir gesund, sich nach einer gewissen Zeit zu verändern und sich neuen Herausforderungen zu stellen», schreibt er in einer Mitteilung.

Jim Wolanin hört mit der Politik auf. PD

Wolanin gehört zu den prominentesten und profiliertesten Politikern seiner Partei. 2018 kandidierte er für das FDP-Ticket für die Regierungsratswahlen 2019, musste sich aber in der parteiinternen Ausmarchung dem später gewählten Fabian Peter geschlagen geben. Seit 2019 ist Wolanin zudem Präsident der Kantonsratskommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit. Er machte sich vor allem in diesem Politikfeld einen Namen.

Nachfolge noch offen

Der Rückzug von beiden politischen Ämtern erfolgt per Mai 2022. Die FDP schreibt in einer Mitteilung, Gespräche über die Nachfolge im Kantonsrat würden zurzeit geführt und Entscheidungen zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Erster Nachrücker wäre der Surseer Finanzvorsteher Daniel Gloor, der bereits zweimal Kantonsrat war. Die Ersatzwahl für das Gemeinderatsamt in Neuenkirch findet am 24. April statt, Wahlvorschläge können bis am 7. März eingereicht werden.

Wie Jim Wolanin in seiner Mitteilung schreibt, erfolgt der Rücktritt aus dem Kantonsrat auf Wunsch der Verbandsleitung des Zenso. Am Verband sind 27 Gemeinden aus den Wahlkreisen Hochdorf und Sursee beteiligt. Wolanin übernimmt die Geschäftsführung von Andy Michel, der sich laut Mitteilung entschieden habe, eine neue Herausforderung anzunehmen. Beim Zenso sind rund 125 Mitarbeitende beschäftigt. (dlw)