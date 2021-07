Kanton Luzern Förderprogramm Energie: Zwei Drittel der Gelder wurden schon vergeben Die Nachfrage nach Fördergeldern, um die Energieeffizienz oder den Einsatz von erneuerbarer Energie in den eigenen vier Wänden zu steigern, ist nach wie vor hoch: Bereits 7,25 Millionen Franken wurden per Ende Juni gesprochen, das entspricht 64,7 Prozent.

Solarmodule werden auf einem Hausdach montiert. Bild: Christian Beutler (Rheinau, 13. Juni 2013)

Für das laufende Jahr hat der Regierungsrat den Kantonsbeitrag an das Förderprogramm Energie von 0,8 auf 2 Millionen Franken erhöht. Das totale Förderbudget erhöhte sich somit von 8,5 auf 11,2 Millionen Franken. Per Ende Juni hat der Kanton bereits über 1200 Projekte von Luzerner Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern unterstützt, über 3 Millionen Franken flossen beispielsweise in die energetische Sanierung von Gebäudehüllen. Die Nachfrage nach Fördergeldern ist nach wie vor hoch: Es ist zu erwarten, dass das Förderbudget noch vor Ablauf dieses Jahres ausgeschöpft sein wird, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Der Kanton Luzern hatte das Förderprogramm Energie geschaffen, um Anreize für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer zu setzen, ihren CO2-Ausstoss im Gebäudebereich zu verringern. Mit Erfolg: Vermehrt halten klimafreundliche Heizalternativen in Luzerner Gebäude Einzug. (mha)