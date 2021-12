Kanton Luzern Frau aus Neonazi-Szene erhielt Bürgerrecht – Kanton prüft Abklärungen Eine 32-jährige Ostdeutsche falle in den sozialen Medien mit einschlägigen Parolen und Bildern mit Waffen auf. Nun ist der Kanton auf sie aufmerksam geworden.

Auf den sozialen Medien posiere sie mit einer Kalaschnikow und über Telegram rufe sie zu Demonstrationen gegen die Coronamassnahmen auf. Eine Frau aus dem Kanton Luzern sorgt derzeit mit ihrem Auftreten für Aufsehen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Laut der Zeitung ist die 32-Jährige bestens bekannt bei den Gegnerinnen und Gegnern der Coronamassnahmen.

Was wenige wüssten: Die Frau habe einen rechtsradikalen Hintergrund und an diversen Neonazi-Veranstaltungen teilgenommen, im Sommer etwa an einem Aufmarsch in Sempach.

Die gebürtige Ostdeutsche habe vor gut einem Jahr das Kantonsbürgerrecht erhalten. Dieses erhalte man nur, wenn man die Verfassung respektiere und keine Gefahr darstelle. Auf Anfrage heisst es beim Justiz- und Sicherheitsdepartement, dass man erst durch den Zeitungsartikel Kenntnis vom Fall erhalten habe. Man werde nun aber prüfen, ob es weitere Abklärungen in dieser Sache benötige. (jon)