Kanton Luzern Grosses Polizeiaufgebot in Willisau – doch der grosse Aufmarsch der Massnahmengegner bleibt aus Die angekündigte Demonstration von Gegnern der Coronamassnahmen am Donnerstagabend fand statt. Allerdings blieb der befürchtete grosse Ansturm aus.

Um 19 Uhr ertönen in Willisau nur die Kirchenglocken. Von den «Freiheitstrychlern», die für diese Uhrzeit beim Städtli zu einer Demonstration gegen die Coronamassnahmen aufgerufen haben, ist nichts zu hören. Dafür ist die Polizei aufmarschiert. Dutzende Beamte in Kampfmontur sichern das Städtli an allen Eingängen ab, die beiden Haupttore sind mit an Fahrzeugen angebrachten Gittern abgesperrt.

Die Polizei sperrt den Zugang zum Städtli beim Obertor ab und kontrolliert Personen. Bild: dlw

Auf dem Zehntenplatz vor dem Städtli, auf dem sich die Demonstranten versammeln wollten, kontrolliert die Polizei Personen. Kritisch beäugt sie alle, die sich dort bewegen. Auch Stadtpräsident André Marti beobachtet auf der anderen Strassenseite vor dem Stadthaus das Geschehen. Die Polizei habe die Sache im Griff, ist er überzeugt.

Dann kommen die Trychler doch noch

Trotz all der Aufregung: Von einer Grossdemonstration wie vergangene Woche in Bern ist Willisau an diesem Abend weit entfernt. Zwar versammeln sich einzelne Grüppchen. Aber es ist schwer zu beurteilen, ob es sich dabei um Demonstranten oder um Schaulustige handelt. Auf der anderen Seite des Städtlis, am Untertor, sammelt sich eine kleine Gruppe junger Männer, die Alkohol konsumiert. Sie liefert sich ein Wortgefecht mit der Polizei, wird schliesslich weggewiesen und zieht von dannen.

Gegen 20 Uhr sind dann doch noch ein paar Trycheln zu hören. Die Gruppe, die aus nicht einmal zehn Personen besteht, läuft oberhalb des Städtlis Richtung Untertor und wird dort von der Polizei aufgehalten. In einer Seitengasse werden ihre Personalien aufgenommen, um 20.30 Uhr ist der Spuk dann vorbei.