Kanton Luzern Häufung von Telefonbetrug – Polizei mahnt zur Vorsicht Innert weniger Stunden sind im Kanton Luzern zahlreiche Telefonbetrugsfälle gemeldet worden. Angebliche Polizisten verlangen nach Geld, um scheinbar verletzte Familienangehörige medizinisch betreuen zu können.

Am Mittwoch gingen bei der Luzerner Polizei gemäss einer Mitteilung in kurzer Zeit mehrere Meldungen ein, wonach angebliche Polizisten per Telefon Geld verlangten. Auf Italienisch oder Hochdeutsch forderten sie teilweise Beträge in sechsstelliger Höhe, um Familienangehörige nach einem angeblichen Unfall betreuen zu können. Ohne Überweisung könne für diese keine medizinische Hilfe gewährleistet werden.

Folgende Vorsichtsmassnahmen empfiehlt die Polizei Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand anruft und raten lässt, wer am Telefon ist. Stellen Sie Kontrollfragen, die fremde Personen nicht beantworten können (z. B. «Wann habe ich Geburtstag?», «Wie heisst meine Schwester?»).

Wenn Sie jemand am Telefon unter Druck setzt, legen Sie den Hörer auf. Das ist nicht unhöflich, sondern dient Ihrem Schutz!

Gehen Sie am Telefon nie auf eine Geldforderung ein. Halten Sie Rücksprache mit Personen aus Ihrem persönlichen Umfeld.

Nehmen Sie Warnungen von Bankangestellten ernst und lassen Sie deren Unterstützung zu.

Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an eine Ihnen unbekannte Person.

Vorsicht vor «falschen Polizisten». Verschaffen Sie sich Sicherheit, indem Sie das Gespräch sofort beenden, den Hörer auflegen und bei der Polizei über die Notrufnummer 117 nachfragen, ob es diesen Polizisten bzw. diese Polizistin tatsächlich gibt.

Betroffen von diesen Anrufen seien insbesondere ältere Personen in der Stadt Luzern gewesen. (mha)