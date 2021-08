Unfall Heftige Kollision zweier Autofahrer in Reiden Auf der Industriestrasse in Reiden ereignete sich eine heftige Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Am Donnerstagmorgen gegen 10.20 Uhr wollte ein Autofahrer aus einem Firmenareal in Reiden in die vortrittsberechtigte Industriestrasse einmünden. Gleichzeitig fuhr ein weiteres Auto auf der Industriestrasse von Reiden in Richtung Wikon. Dabei kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen:

Bild: Luzerner Polizei

Einer der beiden Lenker musste ins Spital gebracht werden, ein Beifahrer verletzte sich leicht. Der zweite Fahrzeuglenker blieb unverletzt.

Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 27'000 Franken. Für eine örtliche Umleitung und die Fahrbahnreinigung stand die Feuerwehr Wiggertal im Einsatz. (mha)