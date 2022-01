Kanton Luzern Hildisrieden: Raser fährt mit 146 km/h in die Polizeikontrolle Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei am Freitag wurde ein Raser im 80km/h-Bereich angehalten. Der Mann wird wegen eines Raserdelikts zur Anzeige gebracht.

Am Freitag, 28. Januar, führte die Luzerner Polizei in Hildisrieden eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Ein Autofahrer, welcher von Hildisrieden in Richtung Rain unterwegs war, passierte die Messstelle um 13.40 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 146 km/h. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, ist die erlaubte Maximalgeschwindigkeit in diesem Abschnitt 80 km/h.

Der 51-jährige Fahrer des Autos wurde in der Folge vorläufig festgenommen und sein Auto beschlagnahmt. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen. Der Schweizer wird wegen eines Raserdelikts zur Anzeige gebracht. (mha)