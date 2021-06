Kanton Luzern Horw muss nächstes Jahr über zwei Millionen Franken mehr in den Finanzausgleich zahlen, dafür profitiert Emmen 2022 werden im innerkantonalen Finanzausgleich 157,3 Millionen Franken umverteilt. Das sind drei Millionen Franken mehr als dieses Jahr.

Solidarität hat viele Gesichter. Eines ist der Finanzausgleich des Kantons Luzern. Kanton und Gebergemeinden finanzieren den Luzerner Finanzausgleich 2022 im Umfang von rund 157,3 Millionen Franken. 109,7 Millionen Franken werden vom Kanton getragen, rund 47,6 Millionen Franken von den ressourcenstarken Gebergemeinden. Dies gab das Finanzdepartement am Dienstag bekannt.



Die Gemeinde Horw, hier die Halbinsel, muss nächstes Jahr tiefer in die Tasche greifen.

Eveline Beerkircher (23. Juli 2020)

Für die einzelnen Gemeinden bedeutet diese Umverteilung je nach Ausgangslage ein Zustupf oder eine Abgabe. Letzteres betrifft zum Beispiel Horw. Die Gemeinde mit einem attraktiven Steuerfuss von 1,45 Einheiten hat dieses Jahr noch knapp 4,4 Millionen Franken in den Finanzausgleich einbezahlt. Nächstes Jahr werden es knapp 6,3 Millionen Franken sein. Grösste Zahlerin bleibt die Gemeinde Meggen. Mit einem Steuerfuss von 0,95 Einheiten zahlt sie nächstes Jahr rund 8,3 Millionen Franken in den Topf; dieses Jahr waren es rund 8,1 Millionen. 23 Gemeinden zählen 2022 zu den Gebern, eine weniger als dieses Jahr:

Emmen erhält neu 21 Millionen Franken aus dem Topf

Die mit Abstand grösste Nehmergemeinde bleibt Emmen. Der Betrag nimmt nächstes Jahr um rund 2 auf 21 Millionen Franken zu. Es folgt Escholzmatt-Marbach mit 8,8 Millionen Franken 2022, das sind rund 100'000 Franken weniger als dieses Jahr. Grund für diese Korrekturen ist die unterschiedliche Entwicklung der Finanzkraft pro Einwohner. Total steigt das Ressourcenpotenzial, mit dem die Finanzkraft dargestellt wird, 2022 gegenüber dem Vorjahr kantonsweit um 39,7 Millionen Franken. Zurückzuführen ist diese Entwicklung zum grössten Teil auf höhere Erträge der ordentlichen Gemeindesteuer bei mittlerem Steuerfuss sowie auf höhere Grundstückgewinnsteuern, wie der Kanton mitteilt.



So funktioniert der Luzerner Finanzausgleich Der Finanzausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden basiert auf dem Ressourcen- und Lastenausgleich. Mit dem Ressourcenausgleich werden die unterschiedlichen Erträge der Gemeinden ausgeglichen. Der Kanton zahlt im nächsten Jahr 53,8 Millionen Franken in diesen Topf. Die finanzstarken Gemeinden beteiligen sich mit 47,6 Millionen Franken. Mit dem Lastenausgleich werden überdurchschnittliche und durch die Gemeinden kaum beeinflussbare Kosten der topografischen Lage und der soziodemografischen Zusammensetzung der Bevölkerung teilweise abgegolten. Durch die finanziellen Mittel vom Kanton werden diese Gemeinen entlastet. Im Jahr 2022 beläuft sich dieser Betrag auf 55,9 Millionen Franken. (avd)

Am stärksten gewachsen ist das Ressourcenpotenzial wenig überraschend in der Gemeinde Horw (+ 11,6 Mio. Fr.) und in der Stadt Luzern (+6,1 Mio. Fr.). Betrachtet man das Ressourcenpotenzial pro Einwohner, ist es in 18 Gemeinden rückläufig. Am stärksten zurückgegangen ist das Ressourcenpotenzial in den Gemeinden Root (-2,3 Mio. Fr.) und Greppen (-2,0 Mio. Fr.). Auf den Finanzausgleich 2022 haben weder die Aufgaben- und Finanzreform noch die Pandemie einen Einfluss, wie das Finanzdepartement auf Anfrage erklärt. Basis seien die Buchhaltungsjahre 2017 bis 2019. Dass der Finanzausgleich unter dem Strich um rund drei Millionen Franken wächst, deute darauf hin, dass einige Gemeinden schneller in die richtige Richtung laufen als andere.