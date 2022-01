Kanton Luzern Impfungen in den Impfzentren neu ohne Voranmeldung möglich – Impfschiff-Angebot wird eingestellt Ab Montag können alle Personen ab 12 Jahren ohne vorgängige Anmeldung eines der drei kantonalen Impfzentren aufsuchen, um sich dort impfen zu lassen. Das Impfschiff und der Impftruck werden hingegen nicht mehr im Einsatz sein.

Um alle Impfungen möglichst niederschwellig anbieten zu können und die Impfquote damit weiter zu erhöhen, bietet der Kanton Luzern neu ab Montag, 24. Januar 2022 ein Walk-in-Angebot für alle Personen ab 12 Jahren an. Dieses gilt für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Somit ist eine vorgängige Anmeldung in allen drei Impfzentren ab diesem Zeitpunkt nicht mehr notwendig, aber weiterhin möglich. Insbesondere für Personen, die Wartezeiten vermeiden möchten, empfiehlt es sich nach wie vor, sich über diesen Link vorgängig anzumelden, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Bei Engpässen werden Personen mit einer Voranmeldung bei der Impfung priorisiert.

Auffrischimpfung schützt auch vor der Omikron-Variante

Auch im Kanton Luzern sind gegenwärtig aufgrund der Omikron-Variante sehr hohe Corona-Ansteckungszahlen zu verzeichnen. Mit der Auffrischimpfung werde ein guter Schutz auch gegen diese Variante gewährleistet, heisst es weiter. Kantonsapotheker Stephan Luterbacher: «Wir hoffen, dass wir mit dem neuen Walk-in-Angebot in den kantonalen Impfzentren nochmals für einen Schub bei den Booster-Impfungen sorgen können.»

Öffnungszeiten (ab 24. Januar): Impfzentrum Luzern

Montag, Dienstag, Freitag: 9–12.45 und 14.15–17 Uhr

Mittwoch: 9–13 Uhr (Nachmittag nur Kinderimpfungen auf Anmeldung)

Donnerstag: 11–12.45 und 14.15–20 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag: 9–12.45 und 14.15–17 Uhr

Mittwoch: 9–13 Uhr (Nachmittag nur Kinderimpfungen auf Anmeldung)

Freitag: 11–12.45 und 14.15–20 Uhr

Montag bis Mittwoch: 9–12.45 und 14.15–17 Uhr

Donnerstag: 11–12.45 und 14.15–20 Uhr

Freitag: 9–12.45 und 14.15–17 Uhr

Kinderimpfungen: Anmeldung ist weiterhin notwendig

Von diesem Walk-in-Angebot in den drei kantonalen Impfzentren ausgenommen sind Kinderimpfungen. An ausgewählten Mittwochnachmittagen und Samstagen werden in den kantonalen Impfzentren Luzern und Willisau Impfungen von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren angeboten. Dazu braucht es weiterhin eine Anmeldung im Voraus. Die freien Impftermine sind auf dem Anmeldeportal ersichtlich (siehe hier). Voraussetzung für die Impfung eines Kindes zwischen 5 und 11 Jahren ist ein schriftliches Einverständnis der rechtlichen Vertretung.

Verschiedene Impfangebote werden eingestellt

Um eine Konzentration des Impfangebots im Kanton Luzern zu erreichen, werde der Betrieb des Impfschiffs, des Impftrucks und des dezentralen Impfens eingestellt. Die restlichen Stationen des Impftrucks finden Sie hier. Das Impfschiff ist letztmals am Samstag, 29. Januar 2022, in Betrieb und das dezentrale Impfen läuft ebenfalls noch bis am Samstag, 29. Januar 2022, im Hotel Sonne in Reiden und in der «Mall of Switzerland» in Ebikon. Die detaillierten Öffnungszeiten der genannten Impfangebote sind hier ersichtlich.

Ebenfalls möglich bleibt es bis auf weiteres, sich nach vorgängiger Anmeldung am Luzerner Kantonsspital und seinen drei Standorten impfen zu lassen. Mehr Informationen dazu gibt es hier.