Kanton Luzern Impfwoche: Knapp 7300 Personen liessen sich impfen – Gesundheitsdirektor hätte sich «mehr gewünscht» Der Luzerner Regierungsrat Guido Graf hätte im Kanton Luzern gerne mindestens 5000 Erstimpfungen durchgeführt. Dennoch sei jede Impfung wichtig, um den Weg aus der Pandemie zu ebnen.

Im Rahmen der nationalen Impfwoche vom 8. bis 14. November liessen sich im Kanton Luzern 7270 Personen impfen. Diese umfassen 2302 Erstimpfungen, 1824 Zweitimpfungen, 1250 Drittimpfungen und 1894 Booster-Impfungen, schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Die grösste Nachfrage hätten die kantonalen Impfzentren, das Luzerner Kantonsspital (Luks), das Impfschiff und das Impfangebot auf der Autobahn-Raststätte Neuenkirch-Ost verzeichnet. Der Info-Bus habe als Attraktion gedient und «ermöglichte zahlreiche Informations- und Beratungsgespräche, so insbesondere mit Jugendlichen an der Zebi.»

Der Administrative Mitarbeiter der Impfzentren Luzern, Pius Schmid, im Gespräch mit Besuchern der Raststätte Neuenkirch während der Impfwoche. Bild: Dominik Wunderli (9. November 2021)

Regierungsrat Guido Graf, Gesundheits- und Sozialdirektor, zieht in der Mitteilung folgende Bilanz: «Grundsätzlich stiessen die niederschwelligen Informations- und Impfangebote auf grossen Anklang in der Bevölkerung. Leider wurde das Angebot aber nicht so stark nachgefragt, wie wir uns das erwartet und uns gewünscht hatten.» Man hätte gerne mindestens 5000 Erstimpfungen durchgeführt, um einer Durchimpfung von 80 Prozent näher zu kommen. Dennoch sei jede Impfung wichtig, um den Weg aus der Pandemie zu ebnen. Die Durchimpfungsrate bezogen auf die impffähige Bevölkerung belaufe sich im Kanton Luzern aktuell auf 75,2 Prozent. Das seien plus 0,6 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Booster-Impfung für Personen ab 65 Jahren empfohlen

Seit dem 15. November bietet der Kanton Luzern die Booster-Impfungen für Personen ab 65 Jahren in den kantonalen Impfzentren (mit Voranmeldung) sowie an allen dezentralen Impfstandorten (ohne Voranmeldung) an. Voraussetzung ist, dass die letzte Impfung länger als sechs Monate zurückliegt. Auch das Luks bietet weiterhin Booster-Impfungen an (mit oder ohne Anmeldung). Vereinzelt bieten auch Hausarztpraxen und Apotheken die Booster-Impfung an. Alle Informationen sind unter www.lu.ch/covid_impfung zu finden. (fmü)