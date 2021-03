Kanton Luzern Informatik ist an Gymnasien ab nächstem Schuljahr Pflicht – Regierungsrat beschliesst Änderung der Informatiksicherheitsverordnung Ab kommendem Schuljahr werden Gymnasiastinnen und Gymnasiasten im Kanton Luzern mit Notebooks ausgerüstet. Dazu musste der Regierungsrat die Informatiksicherheitsverordnung anpassen.

(lil) Informatik wird auf das Schuljahr 2021/22 hin an Luzerner Gymnasien obligatorisch. Die Lernenden in der obligatorischen Schulzeit der Gymnasien werden dazu mit Lernenden-Notebooks – sogenannten LENO-Geräten – ausgerüstet. Dies schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung.

Der Luzerner Regierungsrat hat deshalb die dazu erforderliche Änderung der Verordnung über die Informatiksicherheit und über die Nutzung von Informatikmitteln beschlossen.