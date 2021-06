Corona Junge Stadtluzerner fordern «Testpartys» für Personen über 20 Jahren Der Kanton soll Party-Pilotversuche für über 20-Jährige erlauben. Das fordert die Stadtluzerner Arbeitsgruppe Jugend und Corona vom Luzerner Regierungsrat.

Die Arbeitsgruppe (AG) «Jugend und Corona» richtet in einem offenen Brief einen einstimmigen Appell an den Luzerner Regierungsrat Guido Graf (CVP). Die Regierung solle geeignete Rahmenbedingungen schaffen, um Partys für über 20-Jährige als Pilotveranstaltungen zu ermöglichen. Bei der Arbeitsgruppe handelt es sich um eine Gruppierung, die von der Stadt Luzern ins Leben gerufen wurde. Mitglieder sind Jugendliche und junge Erwachsene, alle grossen Jungparteien sowie verschiedene Jugendverbände wie Pfadi sind vertreten.

Zwar seien im Kanton Pilotversuche für Events vorgesehen, erläutert die AG. Aber die Vorgaben seien zu restriktiv für die Durchführung von Partys. «Kaum überwindbare Hürden» seien etwa die Sitzpflicht, das Verbot stehender Konsumation und die notwendigen Testungen. Die AG sei zwar der Meinung, dass der Vermeidung von Krankheitsübertragungen grosses Gewicht beizumessen sei; «dennoch sind wir überzeugt, dass es Wege gibt, dieses Ziel zu erfüllen und zugleich auf die Bedürfnisse von Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Betriebsführenden einzugehen».

Guido Graf will sich für Öffnungsschritte einsetzen

Für eine Ermöglichung von Pilotversuchen sprächen «schwerwiegende Gründe», so die AG. Mit Partys könne man in einem kontrollierten Setting den negativen psychischen Folgen der Pandemie entgegenwirken, Jugendkrawalle vermeiden und einen geeigneten Weg zur Rückkehr in die Normalität erproben.

Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (CVP) nehme das Schreiben der AG mit «Wohlwollen und Offenheit» entgegen und werde es auch beantworten, schreibt er auf Anfrage. Graf habe für das Anliegen grosses Verständnis. «Ich bin mir der Auswirkungen der Massnahmen auf das gesellschaftliche Leben und die psychische Gesundheit– insbesondere auch von Jugendlichen – bewusst», so Graf.

«Auch deshalb setze ich mich gemeinsam mit meinen Regierungsratskollegen seit dem Frühjahr beim Bund mit Nachdruck für schnelle und verantwortbare Öffnungsschritte ein und werde dies weiterhin tun.» Der Bund nämlich sei es, der die Massnahmen beschliesse und so auch die Rahmenbedingungen für Pilotveranstaltungen festgelegt habe.