Kanton Luzern Kapazitäten für Corona-Tests werden über die Festtage angepasst Das Luzerner Kantonsspital bietet zwischen Weihnachten und Neujahr weniger Termine für Corona-Tests an. Der Kanton Luzern wartet aufgrund der neusten Entwicklungen indes noch zu, wie viele kantonale Drive-In-Testzentren er über die Feiertage offen hält.

Die Zahl der positiv Getesteten steigt im Kanton Luzern derzeit stark an. Das Bundesamt für Gesundheit meldet für den Kanton Luzern am Mittwoch 311 neue Coronafälle innert 24 Stunden. Das entspricht einer Zunahme von 30,8 Prozent im Vergleich zur Vorwoche, wie es beim Kanton heisst. Dabei lag die Positivitätsrate bei den PCR-Tests bei rund 23 Prozent. Bei den Antigen-Schnelltests betrug die Positivitätsrate 14 Prozent. Fakt ist: Im Schweizer Durchschnitt lag die Rate mit 17,4 Prozent (PCR-Tests) und 13,4 (Schnelltests) tiefer.

Christos Pouskoulas sagt auf Anfrage: «Die aktuelle Positivitätsrate im Kanton Luzern zeigt, dass momentan zu wenig getestet wird, obwohl die entsprechenden Angebote bedarfsseitig zur Verfügung stehen.» Christos Pouskoulas ist Leiter Gesundheitsversorgung bei der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport.

Auslastung liegt derzeit bei zwischen 40 und 60 Prozent

Aktuell sind die drei kantonalen Drive-In-Testzentren auf der Luzerner Allmend, in Nottwil und in Entlebuch zu 40 bis 60 Prozent ausgelastet. «Die Auslastung schwankt täglich», so Pouskoulas. Die Zahl der Corona-Tests im Kanton Luzern lag im Dezember bisher bei rund 6000 Tests pro Woche. Dabei sind PCR-Tests sowie Schnelltests eingerechnet.

Beim Drive-In-Testzentrum auf der Luzerner Allmend können sich Auto- und Velofahrer jeweils nachmittags an Werktagen testen lassen.

Bild: Eveline Beerkircher (22. Oktober 2020)

Die Luzerner Regierung hat die Luzerner Bevölkerung Anfang November dazu aufgerufen, sich testen zu lassen, wenn man Symptome von Covid-19 hat oder eine Meldung auf der Swiss-Covid-App erhalten hat. Die Positivitätsrate lag damals minim höher – bei knapp 24 Prozent. «Wir konnten einen leicht zunehmenden Trend der durchgeführten Tests verzeichnen», sagt der Leiter Gesundheitsversorgung.

Kanton lässt noch offen, welche Drive-In-Testzentren betrieben werden

Über die Festtage soll es nun Anpassungen bei den Testkapazitäten geben. So ist eine Reduktion vorgesehen – trotz steigender Fallzahlen. Beim Luzerner Kantonsspital sagt Mediensprecher Markus von Rotz: «Am Luzerner Kantonsspital werden auch an den Festtagen Corona-Tests angeboten, allerdings stehen dafür weniger Termine zur Verfügung als an den Werktagen.» Es würden aber an allen Feiertagen Tests angeboten. Die verfügbaren Termine findet man täglich online.

Welche und wie viele der drei kantonalen Testzentren zwischen Weihnachten und Neujahr betrieben werden, will der Kanton Luzern zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Christos Pouskoulas führt auf Anfrage aus: «Mindestens ein Standort wird über die Festtage offen bleiben und Covid-19-Tests anbieten. Die über die Festtage geltenden Öffnungszeiten werden zum einen mit Blick auf die epidemiologische Entwicklung und zum anderen auf den zu erwartenden Bedarf an Tests festgelegt.» Detaillierte Informationen würden noch folgen und anschliessend online publiziert.

Aufruf zu mehr Tests auf verschiedenen Kanälen

Der Kanton Luzern will weiterhin eine Reduktion der Positivitätsrate erreichen. «Alle Bundes- und Kantonsmassnahmen verfolgen das Ziel, die Fallzahlen und damit auch die Positivitätsrate, die den Anteil der positiven Resultate aller Coronatests abbildet, zu senken», so der Leiter Gesundheitsversorgung. Am letzten Freitag haben der Bund und nachfolgend auch der Kanton Luzern weitergehende Massnahmen beschlossen. «Die epidemiologische Lage wird laufend analysiert und allfällige zusätzliche Massnahmen werden erörtert und nötigenfalls beschlossen.»

Um die Luzerner Bevölkerung auf die Wichtigkeit des Testens aufmerksam zu machen, wird laut Christos Pouskoulas auf verschiedenen Kanälen kommuniziert. «Das Gesundheits- und Sozialdepartement informiert und sensibilisiert mit Inseraten, mittels TV- und Radio-Spots und es gibt in verschiedenen Regionen des Kantons Luzern Flyer, die in die Privathaushaltungen verteilt werden.»

Normalbetrieb beim Contact-Tracing

Nicht angepasst werden die Kapazitäten über die Festtage beim Contact Tracing des Kantons Luzern. Christos Pouskoulas sagt: »Das Contact Tracing ist auch über die Festtage täglich von 8 bis 20 Uhr in Betrieb.»