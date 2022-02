Kanton Maskenpflicht an Luzerner Schulen fällt In sämtlichen Schulstufen muss ab Donnerstag keine Maske mehr getragen werden. Ausserdem bietet der Kanton die präventiven Reihentests an den Schulen künftig nicht mehr an.

Nachdem der Bundesrat die Massnahmen weitgehend gelockert hat, fällt auch die Maskenpflicht an den Schulen im Kanton Luzern. Von der Maskenpflicht befreit sind sowohl Schülerinnen und Schüler wie auch Lehrpersonen, wie der Kanton Luzern in einer Mitteilung schreibt. Auch mit den präventiven Reihentests an den Schulen ist Schluss: Gemäss Mitteilung werden die Tests nach den Fasnachtsferien nicht mehr angeboten. Die entsprechenden Verordnungsänderungen wird der Regierungsrat am Freitag beschliessen, heisst es weiter.

Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann sagt in der Mitteilung: «Ich freue mich sehr, dass wir nun an unseren Schulen in den «courant normal» zurückkehren können. Zugleich danke ich allen Lehrpersonen, Schulleitungen und auch den Kindern und Jugendlichen, dass sie die Massnahmen über die vergangenen zwei Jahre mitgetragen haben und wir den Präsenzunterricht während der Pandemie so gut und so lange wie möglich aufrecht erhalten konnten». (pl)