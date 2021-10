Kanton Luzern Kommission spricht sich für grössere Steuersenkung aus Der Steuerfuss soll von 1,7 auf 1,6 Einheiten sinken. Dies beantragt die Finanzkommission dem Kantonsrat. Der Regierungsrat wollte den Steuerfuss nur auf 1,65 Einheiten senken.

Das Luzerner Regierungsgebäude an der Bahnhofstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 18. August 2021)

Regierungsrat und Parlamentskommission begründen die Steuersenkung mit den erwarteten höheren Ausschüttungen der Schweizer Nationalbank an die Kantone. Die Steuersenkung geht der Planungs- und Finanzkommission (PFK) zu wenig weit, wie die PFK am Dienstag mitteilte. Die Steuerfusssenkung soll aber mit der Ausschüttungspraxis der Nationalbank verknüpft werden. In der Kommission waren aber nicht alle Mitglieder für die Steuersenkung. «Eine Minderheit erachtet es angesichts unbekannter künftiger Kosten und einem durch Sparpakete verursachten Stau bei den Investitionen als verfrüht, eine Steuerfussreduktion vorzunehmen», schreibt die PFK in ihrer Mitteilung. Der Vorschlag der Luzerner Regierung sieht so aus:

Der Voranschlag der Regierung sieht einen Ertragsüberschuss von 55,4 Millionen Franken vor. Die Kommission kommt in ihrer Version auf ein Plus von 18,1 Millionen Franken.

Beteiligungsstrategie zurückgewiesen

Nicht einverstanden ist die PFK mit der Beteiligungsstrategie 2022. Die Kommission weist diese an den Regierungsrat zurück. Sie schreibt: «Die vor kurzem stattgefundenen Skandale haben das Vertrauen in selbständige Organisationen von Bund und Kantonen erschüttert.» Daraus ergebe sich die politische Notwendigkeit, bei kantonalen Beteiligungen unter anderen konsequent verbesserte Offenlegungs- und Ausstandsregelungen sowie Mandatsverträge für alle Eignervertreter vorzusehen. Dies sei in der Beteiligungsstrategie abzubilden, so die Kommission. Der Kantonsrat wird die Vorlagen an der Session vom 25. und 26. Oktober beraten. (rem)