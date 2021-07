Kanton Luzern Lehrstellenbörse des Gewerbeverbands wird rege genutzt Der KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern (KGL) schuf im Mai 2021 mit seiner Online-Plattform eine Möglichkeit, noch offene Lehrstellen schnell zu besetzen. Eine Befragung zeigt nun den Erfolg der Plattform.

In regelmässigen Abständen führte der KGL im Mai und Juni Lehrstellenbörsen durch, um möglichst viele Lehrverträge für den Sommer 2021 zu vermitteln. Über 200 Schülerinnen und Schüler registrierten sich in der Folge auf der Plattform, 168 Vorstellungsgespräche konnten durchgeführt werden. Die Reaktionen der beteiligten Betriebe seien durchwegs positiv, so der Gewerbeverband in einer Medienmitteilung.

Eine Mehrheit der 57 Umfrageteilnehmern konnte dank der Plattform mindestens ein Online-Bewerbungsgespräch durchführen. Aus diesen Gesprächen ergab sich bei rund einem Fünftel ein zweites Vorstellungsgespräch oder eine Schnupperlehre, bei neun befragten Betrieben kam es zu einem erfolgreichen Lehrvertragsabschluss.

Die Lehrstellenbörse war zunächst primär für Jugendliche geschaffen worden, die für den Sommer 2021 eine Lehrstelle suchten. Denn die Pandemie hatte die Lehrstellensuche stark erschwert: Vielen Arbeitgebenden war es durch die geltenden Schutzkonzepte nicht möglich, Schnuppertage durchzuführen. Wegen dem Erfolg der Online-Börse wird sie nun auch nächstes Jahr weitergeführt: «Wir werden einige Optimierungsvorschläge aus der Umfrage für die nächste Lehrstellenbörse 2022 prüfen und einfliessen lassen, um eine optimale Grundlage für weitere Online-Lehrstellenbörsen zu schaffen», sagt Iris Heer, Projektleiterin der Lehrstellenbörse. (mha)