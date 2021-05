Namensgebung Luzerner CVP hat Schiedsgericht gewählt – vier Männer und eine Frau entscheiden darüber, ob Umfrageergebnis zum neuen Namen veröffentlicht werden darf Weil ein Mitglied das Schiedsgericht der Partei angerufen hat, ist das Ergebnis der Basisbefragung seit knapp einem Monat unter Verschluss. Jetzt hat die Delegiertenversammlung ein Schiedsgericht gewählt, das über den Antrag befinden wird.

Wie heisst die CVP Kanton Luzern künftig? Das soll im Herbst an einer physischen Versammlung geklärt werden. Symbolbild: Ennio Leanza / Keystone

Der Dagmerseller Rechtsanwalt Lukas Graf ist von den Delegierten der Luzerner CVP im Zirkularverfahren zum Präsidenten des Parteischiedsgerichts gewählt worden. Komplettiert wird das fünfköpfige Gremium von den Rechtsanwälten Othmar Betschart (Hochdorf), Thomas Trüeb (Meggen), Ariane Nosetti-Kaufmann (Sursee) und Peter Schumacher (Luzern).

Das Schiedsgericht musste bestellt werden, weil alt Grossratspräsident Anton F. Steffen das Gremium angerufen hatte. Er will damit verhindern, dass die Parteileitung das Ergebnis der Basisbefragung zum neuen Parteinamen veröffentlichen darf. Die Befragung hatte für Kritik gesorgt, weil dort nur die Frage gestellt wird, ob die Mitglieder den von der Parteileitung vorgeschlagenen Namen «Die Mitte Kanton Luzern» gutheissen oder nicht. Kompromissvorschläge, die bereits im Umlauf sind, wurden nicht berücksichtigt.

Weil aber das Schiedsgericht gar nicht bestellt war, konnte es nicht über Steffens Antrag entscheiden. Es musste von den Delegierten gewählt werden. Jetzt kann das Gremium seine Arbeit aufnehmen und wird somit entscheiden, ob die Parteileitung das Ergebnis der Basisbefragung veröffentlichen darf.

Verfahrensdauer bleibt offen

Wie lange es dauert, bis ein Entscheid da ist, bleibt abzuwarten. Die Statuten der Luzerner CVP setzen dem Schiedsgericht keine Frist. Dort heisst es zur Arbeitsweise des Gremiums lediglich: «Das Schiedsgericht entscheidet in einem einfachen und raschen Verfahren, das von ihm nach rechtsstaatlichen Grundsätzen selbst festgelegt wird.»

Das Ergebnis der Basisbefragung hat keinerlei Auswirkungen darauf, wie die Luzerner CVP künftig heissen wird. Den Entscheid über den Namen der Partei muss eine Delegiertenversammlung fällen. Da die Parteileitung dies unbedingt an einer physischen Versammlung machen will, kommen zurzeit Termine im September oder November in Frage.