Kanton Luzern Luzerner Grüne fordern vereinzelte autofreie Sonntage – das kommt nicht bei allen Parteien gut an An vereinzelten Sonntagen pro Jahr sollen Abschnitte auf ausgewählten Luzerner Kantonsstrassen autofrei werden: Das schlagen die Grünen in einem Postulat vor. Die Idee ist bei den Parteien umstritten.

1973 gab es schweizweit ein Sonntagsfahrverbot. So weit wie damals wollen die Grünen aber nicht gehen. Bild: ETH-Bibliothek (Luzern, 25. November 1973)

Am Sonntag über die Seebrücke, der Seepromenade entlang bis zum Verkehrshaus schlendern, mit den Inlineskates ins Eigenthal flitzen oder den Sempacher- oder Baldeggersee mit dem Velo umrunden – und das alles auf Strassen, die frei von Autos oder Motorrädern sind. Dieses Szenario könnte in Luzern an vereinzelten Tagen Realität werden, zumindest schwebt es so der Fraktion der Grünen und Jungen Grünen vor. In einem am Mittwoch eingereichten Postulat fordert Samuel Zbinden (Sursee) den Regierungsrat dazu auf, an mehreren Sonntagen im Jahr ausgewählte Kantonsstrassen für private Motorfahrzeuge zu sperren.

Dabei lässt der 23-Jährige offen, wie viele Sonntage und welche Strassen davon betroffen sein sollten. Geht es nach seinen Vorstellungen, wären etwa jedoch vier bis acht Tage sinnvoll. Als Vorschläge für geeignete Strassenabschnitte nennt er die im Einstieg genannten Beispiele. Zwar sollten möglichst im ganzen Kanton attraktive Strecken gesperrt werden, klar sei aber: «Ziel ist nicht, dass wie in den 70er-Jahren der ganze Kanton flächendeckend autofrei wird.» Damals ordneten die Behörden im Zuge der Ölkrise entsprechende Fahrverbote an.

Massnahme mit Sensibilisierungsgedanke

Doch was treibt Zbinden an? «Mit solchen Tagen wollen wir der Bevölkerung aufzeigen, wie attraktiv der Kanton Luzern sein könnte, wenn nicht nur Autos die Strassen dominieren und welche Vorteile ein Umstieg auf nachhaltige Mobilität hat», erklärt der Grüne-Kantonsrat seine Motivation. Schliesslich halte der Regierungsrat im Vernehmlassungsentwurf des Mobilitätsberichts «Zukunft Mobilität Luzern» fest, dass die Verkehrsplanung unter anderem dem Prinzip «Verkehr meiden und verlagern» folgen soll.

Zu glauben, dass mit den autofreien Sonntagen allein die Klimaziele eingehalten werden können, wäre laut Zbinden naiv. Sensibilisierung sei aber ein geeignetes Mittel, um ihnen näherzukommen. «Die müsste auch im Sinne der Regierung sein, denn auch sie sagt, dass sie möglichst mit wenig Zwang und Regulierungen arbeiten will», so der Präsident der Grünen Sursee.

Quartierfest oder grosses Kreidenmalen

Wichtig für Zbinden ist auch, dass nicht das Verbot im Vordergrund stehen sollte: «Es wäre schade, die Strassen ohne coole Alternativen zu sperren.» Konkret schweben ihm Aktionen wie der schweizweit bekannte autofreie Breitensport-Anlass «Slow Up» vor. Im Kanton Luzern findet dieser heuer am 21. August im Seetal statt. «Eine weitere Idee könnten auch ein Quartierfest, wie das Städtli-Fäscht in Sursee, sein», sagt Zbinden und ergänzt lachend: «... oder ein grosses Kreidenmalen.»

Die Idee von autofreien Sonntagen diskutierten die Grünen schon vor längerem. Ausschlaggebend für die Lancierung des Postulats war aber der Entscheid der Glarner Landsgemeinde am vergangenen Sonntag, wonach das Klöntal künftig an mehreren Tagen pro Jahr autofrei werden soll. Den Vorstoss legt Zbinden an der kommenden Session, die am 16. Mai startet, zum Unterschreiben auf. Er ist guter Hoffnung, auch über das linke Lager hinaus Unterstützung zu erfahren. Schliesslich verlange das Postulat keine grossen Einschränkungen.

Und: «Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, schliesslich beschäftigt sich die Regierung mit der Erarbeitung des definitiven Mobilitätsberichts zurzeit ohnehin damit, wie Mobilität im Kanton Luzern nachhaltiger gestaltet werden kann.»

FDP und SVP lehnen Vorstoss entschieden ab

Volle Unterstützung erhalten die Grünen von der SP. Isabella Schwegler-Thürig (Wauwil, Mitglied der Kommission Verkehr und Bau (VBK)) bringt ihre Begeisterung zum Ausdruck, indem sie sogleich weitere Ideen für Anlässe – wie zum Beispiel Strassenmärkte oder Konzerte – einbringt. Auch die GLP teilt mit, dass sie die Idee in dieser Form unterstützen werde.

Die Mitte steht der Grundidee laut Josef Wyss (Eschenbach) kritisch gegenüber, verschliesse sich der Diskussion aber nicht. Noch gebe es viele Fragezeichen bei der Umsetzung. Das VBK-Mitglied hält zudem fest: «Die erfolgreichen, auf privater Ebene umgesetzten ‹Slow Ups› zeigen, dass solch Aktionen nicht durch den Kanton auferlegt werden müssen. Ergänzend könnte man auch an den bestehenden Slow Ups noch mehr für nachhaltige Mobilität sensibilisieren.»

Georg Dubach, Fraktionspräsident der FDP, hält von der Idee wenig: «Wie die zahlreichen ‹Slow Ups› zeigen, haben sich solche Veranstaltungen schon seit Jahrzehnten als Volksfest etabliert. Entsprechen ist der Vorstoss von Samuel Zbinden unnötig und reine Symbol-Politik.»

Auch SVP-Fraktionschef Armin Hartmann erachtet autofreie Sonntage als keine geeignete Sensibilisierungsmassnahme und sagt, seine Partei werde den Vorstoss einstimmig ablehnen. «Bei Kantonsstrassen handelt es sich um regionale Hauptverbindungen. Sie müssen funktionieren, damit auch am Sonntag ein effizientes Fliessen des Verkehrs möglich ist», so Hartmann. Dies sei für das Gewerbe und insbesondere auch für Menschen nötig, die am Wochenende etwa wegen der Arbeit oder aufgrund einer Behinderung auf das Fahrzeug angewiesen seien.