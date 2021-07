Kanton Luzern Polizei veröffentlicht alle Blitzer-Standorte Ab sofort werden alle Standorte von stationären und semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen auf der Website der Luzerner Polizei veröffentlicht und wöchentlich aktualisiert. Damit kommt sie einem Auftrag des Kantonsrats nach.

Ein Radarkasten der Polizei im Einsatz in der Stadt Luzern im Schönbüel-Quartier. Archivbild LZ

«Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit veröffentlichen wir ab heute auf unserer Website die Standorte der stationären sowie semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen im Kanton Luzern.» Mit diesem Facebook-Eintrag machte die Luzerner Polizei am Montagmorgen darauf aufmerksam, dass Autofahrerinnen und Autofahrer ab sofort über die Standorte von Blitzern in Kenntnis gesetzt werden. Insgesamt gibt es im Kanton Luzern 22 stationäre und vier semistationäre Geschwindigkeitsmessanlagen.

«Obwohl Ordnungsbussen für Geschwindigkeitsübertretungen für Fahrzeuglenkerinnen und -lenker ärgerlich sind und dem Portemonnaie schaden, tragen sie zur Verkehrssicherheit auf unseren Strassen bei», heisst es auf der Website der Luzerner Polizei. Doch ausschliesslich aus Gründen einer erhöhten Verkehrssicherheit werden die Blitzerstandorte wohl nicht bekanntgegeben.

Polizei setzt einen politischen Auftrag um

Wie Christian Bertschi, Chef Kommunikationsdienst der Luzerner Polizei, auf Anfrage erklärt, ist vielmehr ein politischer Vorstoss der Grund für die wöchentlich aktualisierten Veröffentlichungen. SVP-Kantonsrat Daniel Keller verlangte in einer Motion bereits im November 2019, die Standorte von Radarfallen online zu veröffentlichen. Die Luzerner Regierung befürwortete das Ansinnen Kellers, die Standorte aller Radaranlagen im Kanton wöchentlich zu publizieren. Und schliesslich befürwortete auch der Kantonsrat den Antrag der Regierung. Der Entscheid fiel mit 57 zu 47 Stimmen jedoch relativ knapp aus. Dazu Bertschi:

«Wir haben also einen Auftrag des Kantonsrats erhalten und umgesetzt.»

Die ab dieser Woche von der Luzerner Polizei angewandte Form der Veröffentlichung der Blitzerstandorte per Listen auf der Webseite, wie sie der Kanton St. Gallen bereits seit 2014 kennt, wird aber wahrscheinlich nicht lange Bestand haben. Nach Angaben von Christian Bertschi strebt man ein sogenanntes Tracking-System an, wie es heute bereits im Kanton Schaffhausen im Einsatz ist. Dabei werden die semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen mit einem Tracker ausgerüstet, damit der jeweilige Standort jederzeit genau nachverfolgt werden kann. Auf der Webseite der Luzerner Polizei kann dann eine Karte eingesehen werden, auf der die jeweiligen Standorte der Blitzer ersichtlich sind. Bis es jedoch soweit ist, braucht es noch etwas Geduld. Gründe dafür sind laut Bertschi die hohen Kosten für den Einbau solcher Tracker. Da die Luzerner Polizei beabsichtigt, in etwa eineinhalb bis zwei Jahren die semistationären Blitzer zu ersetzen, so würde sich ein sofortiger Einbau der Tracker erst recht nicht anbieten.

Eine Medienmitteilung der Luzerner Polizei zur Neuerung in Bezug auf die Blitzerstandorte gibt es jedoch nicht. Darauf angesprochen erklärt Bertschi, dass von Seiten der Polizei offensiv kommuniziert worden sei, indem die Polizei die Bevölkerung über die Online-Kanäle (Social Media und Website) informiert habe.

Das Wissen über die Blitzerstandorte ist kein Freifahrtschein für Raser

Doch alle Autofahrerinnen und Autofahrer aufgepasst: Wer nun meint, mit ein paar Klicks im Internet bald jederzeit zu wissen, wo die Polizei kontrolliert, irrt sich. Denn die Luzerner Polizei führt zu jeder Tages- und Nachtzeit und im ganzen Kantonsgebiet mit mobilen Geräten oder mit Nachfahrmessungen Tempokontrollen durch. Konkret heisst das: Im Kanton Luzern müssen Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich nicht an die Regeln halten, wie bisher jederzeit und überall mit Polizeikontrollen rechnen – wie überall sonst auch. Zudem wird nach Angaben der Polizei die Aktualität der Liste nicht garantiert. Es kann sein, dass einzelne Standorte zwischen den Publikationsdaten versetzt werden.

Tempomessungen: Die mobilen Blitzer im Kanton Luzern Montag, 5. bis Sonntag, 11. Juli Ort Strasse Grosswangen Eduard Huber-Strasse Inwil Autobahn A14 Luzern Hirschmattstrasse Rathausen Autobahn A14