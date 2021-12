Kanton Luzern Luzerner Spitäler schlagen Alarm: Diese Massnahmen ergreifen sie, um Triage herauszuzögern Die Kapazitäten der Intensivpflege in den Luzerner Spitälern werden knapp, Verlegungsmöglichkeiten zwischen den Spitälern – auch über die Region Zentralschweiz hinaus – sind fast ausgeschöpft. Vereinzelte Triage-Entscheide können nicht mehr ausgeschlossen werden.

Der Luzerner Regierungsrat Guido Graf an der Medienkonferenz. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern,

28. Dezember 2021)

Wegen der aktuellen Pandemie-Entwicklungen gehen die Luzerner Spitäler davon aus, dass die Zahl der hospitalisierten Corona-Infizierten weiter ansteigen wird. Weil Coronapatientinnen auf eine relativ lange intensivmedizinische Behandlung angewiesen sind, führt das zu Engpässen bei der IPS-Behandlung von Nicht-Covid-Patienten. Obwohl die Kapazitäten der Intensivstationen, der Operationssäle und von Betten auf den Stationen des Luzerner Kantonsspitals (Luks) standortübergreifend koordiniert werden, sind wegen der zu erwartenden Situation laut Mitteilung der Luzerner Staatskanzlei auch weitere Anpassungen nicht auszuschliessen.

So werden in Wolhusen zusätzliche Kapazitäten für Covid-Patientinnen und -Patienten geschaffen, die keine intensivmedizinische Behandlung benötigen. Das Spital in Sursee befindet sich laut Mitteilung seit Wochen an der Belastungsgrenze, und Luzern hat die OP-Kapazität bereits um 30 Prozent reduzieren müssen.

Unterstützung durch Armee und Zivilschutz angefordert

Auch in der Hirslanden Klinik St.Anna gestalte sich die Situation zunehmend schwierig und die OP-Kapazitäten seien eingeschränkt. «Wir sind seit Wochen personell und infrastrukturell an den Kapazitätsgrenzen», lässt sich Direktor Martin Nufer in der Mitteilung zitieren. Vor allem die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante bereite Sorgen, denn selbst wenn es zu weniger schweren Verläufen komme, könne die schiere Menge an gleichzeitig erkrankten Personen die Spitäler über die Belastungsgrenze hinaus bringen, so Nufer.

Deshalb hat die Hirslanden Klinik gemeinsam mit dem Luzerner Kantonsspital beim Kantonalen Führungsstab Unterstützung durch Armee und Zivilschutz angefordert, um bei einer weiteren Verschärfung der Lage handlungsfähig zu bleiben.

Spitäler treffen Massnahmen, um Operationsbetrieb aufrechtzuerhalten

Um die Versorgungsfähigkeit und den Operationsbetrieb aufrechterhalten zu können, reduziert der Standort Luzern zudem die Intensivbetten von 24 auf 22. Dies ermögliche es, die Anzahl von Intensivbetten mit Beatmungskapazität, welche für die Behandlung von Covid-19-Patienten besonders relevant sind und eine höhere Personaldichte benötigen, von 14 auf 16 zu erhöhen. Ergänzend werde die Zahl der Betten im Aufwachraum angehoben.

Als Folgemassnahmen für den Fall einer Zuspitzung der Situation wird gemäss Mitteilung eine Konzentration der IPS-Kapazitäten der Luzerner Regionalspitäler am Standort Sursee vorbereitet. Die Massnahme hätte die Verschiebung von Personal zur Folge. «Um bestmöglich auf die aktuelle Situation und Weiterentwicklung zu reagieren, prüft der Pandemiestab weitere Massnahmen an allen Standorten», heisst es in der Mitteilung.

Vorbereitung für Triage-Massnahmen

Mit den getroffenen Massnahmen versuchen die Spitäler, die Kapazitäten so hoch wie möglich zu halten und damit den Zeitpunkt von Triage-Entscheiden so weit wie möglich hinauszuzögern. Falls Triage-Entscheide notwendig werden, müssen sie nach geltenden Richtlinien und transparent getroffen werden.

«Wir müssen uns auch im Kanton Luzern auf die Eventualität von harten Triage-Entscheide vorbereiten – nicht nur in den Spitälern, sondern auch als Gesellschaft»,

wird Andreas Fischer, Co-Leiter des Ethikforums des Luks, in der Mitteilung zitiert.

Bei einem Triage-Entscheid muss aufgrund fehlender Kapazitäten entschieden werden, welche Patientin oder welcher Patient weiter intensivmedizinisch behandelt werden kann. Hierbei unterstützen die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Weder die Erkrankungsart (Covid- oder Non-Covid) noch der Impfstatus dürfen dabei eine Rolle spielen. Entscheidend ist die kurzfristige medizinische Prognose sowie die zu erwartende Behandlungsdauer. «Auch wenn wir uns bestmöglich vorbereiten und sehr sorgsam vorgehen, handelt es sich im Einzelfall immer um sehr schwierige Entscheidungen für die Patienten und ihre Angehörigen, und für das medizinische und pflegerische Personal», so Fischer.

Besuchsverbot wird ab Mittwoch eingeführt

Als zusätzliche Massnahme führen sowohl das Luzerner Kantonsspital wie auch die Hirslanden Klinik St. Anna per Mittwoch, 29. Dezember, ein Besuchsverbot ein. Dieses gilt bis auf weiteres. Ausnahmen gelten lediglich für: Partner von Gebärenden, nahe Angehörige von sterbenden oder unterstützungsbedürftigen Personen, die Begleitperson von ambulanten Patientinnen und Patienten (falls medizinisch notwendig) sowie am Kinderspital des Luks für Eltern und Geschwister.

Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf ruft in der Mitteilung die Bevölkerung dazu auf, die Situation ernst zu nehmen und sich impfen zu lassen. (sok)