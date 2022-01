Kanton Luzern Mann musste im Reussporttunnel reanimiert werden – mehrere Unfälle am Wochenende Am Wochenende ist es im Kanton Luzern zu diversen Verkehrsunfällen gekommen. Dabei haben sich mehrere Personen verletzt.

Am Samstagmittag kam es auf der Dorfstrasse zwischen Schenkon und Eich zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurden zwei Personen vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt gemäss Polizeiangaben rund 11’000 Franken. Die Strasse musste vorübergehend gesperrt werden.

Der Unfall zwischen Schenkon und Eich. Bild: Luzerner Polizei

Am Samstagabend verunfallte in Emmenbrücke ein 18-jähriger Mann. Er kam mit dem Auto auf der Neuenkirchstrasse ins Schleudern und prallte gegen eine Stützmauer. Der Fahrer blieb unverletzt, heisst es in der Mitteilung. Der Sachschaden am Auto beträgt laut Mitteilung rund 60’000 Franken.

Unfall in Emmenbrücke. Bild: Luzerner Polizei

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Kreuzung Sage in Rain ein Verkehrsunfall ohne Verletzte. Eine Autofahrerin übersah gemäss Polizei ein anderes, vortrittsberechtigtes Auto und es kam zu einer Kollision. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt total 10’000 Franken. Der Verkehr musste wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten vorübergehend einspurig geführt werden.

Der Schaden an einem der beteiligten Autos. Bild: Luzerner Polizei

Ein Selbstunfall ereignete sich am Sonntagabend im Sonnenberg- und Reussporttunnel in der Stadt Luzern. Ein 46-jähriger Mann touchierte die rechten Betonelemente, wodurch das Auto nach links abgelenkt wurde und danach in die Betonelemente der linken Tunnelwand prallte. Gemäss ersten Abklärungen der Polizei steht ein gesundheitliches Problem als Unfallursache im Vordergrund. Der Fahrer musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Danach wurde er vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht. Der Sachschaden am Auto liegt bei 5000 Franken. Für Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste ein Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden. (fmü)