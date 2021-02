Kanton Luzern Maskenpflicht ab der 5. Klasse: Die Primar- und Sekundarschulen starten nach den Ferien definitiv im Präsenzunterricht In Luzerner Schulen wird nach den Ferien im Präsenzunterricht gestartet. Zudem gilt neu eine Maskenpflicht ab der 5. Klasse.

Das Schulhaus Maihof in der Stadt Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. Januar 2021)

Das Bildungs- und Kulturdepartement hat am Mittwoch entschieden, mit den 1. bis 6. Klassen der Gymnasien und den weiteren Schulen auf der Sekundarstufe ll (Mittel- und Berufsfachschulen) nach den Fasnachtsferien definitiv im Präsenzunterricht zu starten. Dies schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Die bisherigen Schutzkonzepte würden dabei bestehen bleiben. Die Primarschulen und Sekundarschulen bleiben nach wie vor im vollständigen Präsenzunterricht, heisst es weiter. Auf präventive Massentests an Schulen werde verzichtet.

Maskenpflicht ab 5. Klasse

Die Kantonsregierung sieht eine Verschärfung für die Primarschule vor. Neu gilt eine generelle Maskenpflicht ab der 5. Klasse. Damit solle beim Auftreten der hochansteckenden Virusmutation die Quarantäne-Anordnung für das jeweilige Schulhaus minimiert werden.

Für die schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen gilt zudem neu folgende Vorgabe: Die Hygienebestimmungen sollen besser umgesetzt werden. Sofern organisierbar, soll eine Durchmischung von Lernenden (über Klassen und Stufen) reduziert werden. Insbesondere bei grossen, schulhausübergreifenden Tagesstrukturen wird empfohlen, während den Betreuungszeiten (ausser während dem Mittagessen) ab der 1. Klasse eine Maskenpflicht einzuführen.



Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann zeig sich überzeugt, mit diesen Massnahmen für die Schulen eine gute und so weit wie möglich praktikable Lösung gefunden zu haben:

«Mit dem leicht verschärften Präsenzunterricht ermöglichen wir den Kindern und Jugendlichen ein Stück Normalität. Gleichzeitig leisten wir einen Beitrag an die Reduktion der Risiken von Infektionen und Quarantäne.»