Kanton Luzern Massnahmen gegen die Vogelgrippe sind aufgehoben Geflügelhaltende im Kanton Luzern können die angeordneten Schutzmassnahmen sofort aufheben.

Nicht nur die Massnahmen des Bundes gegen das Coronavirus, sondern auch die kantonalen Massnahmen gegen die Vogelgrippe sind ab heute aufgehoben. Wie die Luzerner Staatskanzlei gestern mitteilte, habe sich das von Zugvögeln ausgehende Risiko laut Einschätzung des kantonalen Veterinärdienstes verringert.

Die Massnahmen waren Ende November entlang der Gewässer Reuss, Vierwaldstättersee, Sempachersee, Baldeggersee, Hallwilersee und Zugersee angeordnet worden. Unter anderem wurde der Auslauf von Geflügel eingeschränkt, die Fütterung und Tränke musste in einem geschlossenen Stall stattfinden. Ziel war es, Kontakte zwischen Hausgeflügel und potenziell infizierten Wildvögeln zu vermeiden.

In Luzern ist kein Fall bekannt

Wie es in der Mitteilung des Kantons weiter heisst, sei der Höhepunkt des Vogelgrippe-Ausbruchs in Europa in der zweiten Januarwoche erreicht worden. Mittlerweile sei die Zahl der Fälle rückläufig. «Auch das Risiko einer Einschleppung durch Zugvögel sinkt, da diese ihre Winterquartiere bereits grösstenteils verlassen oder die Sommerquartiere schon erreicht haben», schreibt der Kanton. Die Schweiz sei von der Welle nur vereinzelt betroffen gewesen, im Kanton Luzern sind gar keine Fälle bekannt. Betroffen war vorwiegend Wildgeflügel.

Obwohl die Schutzmassnahmen nun aufgehoben werden, gelte es weiter aufmerksam zu bleiben, schreibt der Kanton. So sollen die notwendigen Hygienemassnahmen eingehalten und bei unklaren Erkrankungen sofort ein Tierarzt oder der kantonale Veterinärdienst kontaktiert werden. Auch sollen tote Wildvögel nicht berührt werden. (dlw)