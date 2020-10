Kanton Luzern meldet 9000 Stellensuchende – Tendenz steigend Wegen der Coronapandemie steigt auch im Kanton Luzern die Arbeitslosigkeit. Bis im Februar 2021 dürften 11'000 Personen eine Stelle suchen. Die RAV werden personell weiter aufgestockt.

Die gute Nachricht vorweg: Mit aktuell 2,3 Prozent liegt die Arbeitslosenquote im Kanton Luzern deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt von 3,2 Prozent:

Arbeitslosenquote in der Zentralschweiz in absoluten Zahlen Luzern Zug Obwalden Nidwalden Schwyz Uri Januar Februar März April Mai Juni Juli August September 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Allerdings ist auch hier die Coronakrise spürbar. Konkret sind rund 9000 Personen auf Stellensuche – über 2800 mehr als vor einem Jahr. Dies gab das Sozialversicherungszentrum WAS (Wirtschaft, Arbeit, Soziales) Luzern gestern bekannt. Konkret sprachen WAS-Verwaltungsratspräsident und Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (CVP), Leiter Martin Bucherer sowie Karin Lewis, Bereichsleiterin Arbeitsmarkt.

Stellensuchende im Kanton Luzern in absoluten Zahlen, im Jahr 2020 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September 6000 7000 8000 9000 10000 6907 6907 9036 9036 6845 6845

Die höheren Zahlen machen sich laut Lewis auch beim Personal der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) bemerkbar: «Vor einem Jahr hatten wir 80 Beraterinnen und Berater, jetzt sind es 110. Das Ziel für den kommenden Januar sind 120.» Woher kommt Fachleute? «Wir inserieren, suchen aber auch geeignete Personen bei den Stellensuchenden», so Lewis.

Erstgespräch fünf Tage nach der Anmeldung

Mit Ausnahme von mehr Personal reagiert das Sozialversicherungszentrum nicht spezifisch auf die Coronakrise, wie die Verantwortlichen auf Nachfrage erklären. Aber: «Die Aufgabe der öffentlichen Arbeitsvermittlung ist wichtiger denn je, um die Wirtschaft zu unterstützen», sagte Guido Graf.



Und dieser Aufgabe komme WAS Luzern gewissenhaft nach, wie Martin Bucherer anfügte. Erstgespräche finden innerhalb von fünf Tagen nach der Anmeldung statt. Dann werde abgeklärt, ob sogenannte arbeitsmarktliche Angebote nötig sind – und wenn ja, welche. Das können spezielle Förderungsmassnahmen sein; aber auch Praktika oder Kurse.

Das Erstgespräch findet im jeweiligen RAV statt; Hygiene- und Abstandsmassnahmen werden eingehalten, versicherte Karin Lewis. Die weiteren Gespräche werden telefonisch oder über Videochat abgewickelt. Der Gesprächsintervall sei dabei sehr individuell von drei Wochen bis drei Monaten. Darüber hinaus können Stellensuchende auf eine Plattform des Bundes zurückgreifen; dort ihre Bewerbungsnachweise hinterlegen oder Stellen suchen.

Apropos Stellen: Zahlenmässig gibt es laut Karin Lewis nicht weniger offene Stellen als vor der Coronakrise. Allerdings gebe es Verschiebungen bei einzelnen Berufen: KV-Stellen gibt es weniger, die Baubranche sucht dafür mehr Personal.

Jugendliche und junge Erwachsene im Fokus

Von den 9000 Stellensuchenden sind rund 1130 im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Darunter sind Schulabgänger, die keine Lehrstelle oder Anschlusslösung gefunden haben. Ihre Zahl ist im Vorjahresvergleich mit 250 zwar stabil. Doch für nächstes Jahr könnte sich die Situation laut Karin Lewis verschlechtern. Schulabgänger ohne Anschlusslösung werden mit Praktika, Praxiseinsätzen und der Förderung von schulischen Kompetenzen unterstützt.

Rund 200 junge Erwachsene haben derweil die Lehre oder das Studium abgeschlossen – und sind auf dem RAV gemeldet, weil sie keine Arbeit haben. Hier legen die RAV-Berater den Fokus auf Zwischenverdienste und Praktika – auch wenn diese laut Lewis manchmal nicht im gelernten Beruf möglich sind.

Der grösste Teil der jungen Erwachsenen, die Arbeitslosengeld beziehen, sind jene, die Auslandaufenthalte geplant hatten oder vor einem Berufswechsel standen. Zudem ist diese Gruppe öfters in befristeten oder temporären Arbeitsverhältnissen – ihnen kann deshalb in Krisen wie jetzt leicht gekündigt werden. Hier forcieren die RAV-Berater neben Zwischenverdiensten auch arbeitsmarktliche Massnahmen.

Mit neuem Projekt vier Personen ab 50 vermittelt

Auf der anderen Seite der Altersskala hat WAS Luzern am 1. August drei Projekte für Stellensuchende ab 50 gestartet. Die Projekte wurden vom Bund bewilligt – er kommt auch für die Kosten auf. So etwa für vier Integrationsberater, welche zum Beispiel die vermittelten Personen auch in der Firma noch weiter begleitet. Laut Karin Lewis konnten bereits vier Personen ab 50 erfolgreich vermittelt werden; zwei arbeiten im kaufmännischen Bereich, je eine im Detailhandel und im Gastgewerbe.

Ein weiteres Projekt, das im nächsten Frühling startet, ist die Verdoppelung der Beratungsgespräche in den ersten sechs Monaten. Und bei Stellensuchenden, die bereits mit anderen Ämtern, etwa der IV oder Sozialhilfe zu tun haben, wird eine Bezugsperson definiert.