Stadt Luzern Nach Anti-Corona-Mahnwache: Alt Kantonsrätin Heidi Joos zieht vors Bundesgericht Heidi Joos geriet Ende Mai 2020 bei einer unbewilligten Mahnwache am Bahnhof Luzern in ein Handgemenge mit der Polizei und landete in der Arrestzelle. Ein Fall nun für die höchsten Richter.

Am Nachmittag des Pfingstsamstags 2020 nahm Alt Kantonsrätin Heidi Joos an einer unbewilligten Demonstration gegen die Corona-Massnahmen teil, welche auf dem Luzerner Bahnhofplatz stattfand. Der Platz war an diesem Nachmittag laut Joos «fast leer», die Wegweisung der Luzerner Polizei sei deshalb unverhältnismässig gewesen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Weil sie sich weigerte, den Platz zu verlassen, kam es zu einem Handgemenge und einer Festnahme. Die Alt Parlamentarierin musste die Nacht in der Zelle verbringen.

Die Szenen auf dem Bahnhofplatz Ende Mai 2020. Video: Tele 1

Beide Parteien erhoben in der Folge Strafanzeigen. Joos wegen dem Vorgehen der anwesenden Polizisten, die Luzerner Polizei wegen Hinderung einer Amtshandlung und wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte. Mitte Juni bestätigte das Kantonsgericht die erstinstanzliche Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft und der Antrag Joos' auf unentgeltliche Rechtspflege wurde abgelehnt. Die Gerichtskosten belaufen sich auf rund 6000 Franken.

Heidi Joos wirft dem Kantonsgericht Parteinahme für die Luzerner Polizei und die Staatsanwaltschaft vor. Deshalb zieht sie das Urteil nun ans Bundesgericht weiter. (mha)