Kanton Luzern Nach Unwettern: Gebäudeversicherung arbeitet mit Hochdruck an Schadenfällen Die Gewitter der vergangenen Wochen führten zu rund 12'000 Schadenmeldungen. Die Gebäudeversicherung hat mit verschiedenen Massnahmen auf die ausserordentliche Situation reagiert.

Eines der vielen durch den Hagel zerstörten Dächer in Luzern. Bild: PD

Rund 10 Prozent aller Gebäude im Kanton Luzern waren von den Unwettern und dem Hochwasser der letzten Wochen betroffen. Die Gebäudeversicherung Luzern hat als Reaktion auf die Gewitter unter anderem ihre personellen Ressourcen temporär verstärkt, wie der Kanton mitteilt. Mit 8'500 Kunden habe man bereits Kontakt aufgenommen, weitere Rückmeldungen würden laufend eintreffen. Höchste Priorität haben der Versicherung zufolge grosse und komplexe Gebäudeschäden. Deshalb könne es sein, dass Kunden mit kleineren Schäden etwas länger warten müssten als üblich.

Paul Winiker, der Präsident der Verwaltungskommission der Gebäudeversicherung, besuchte diese Woche das Schadenzentrum der GVL in Kriens. Sein Fazit: «Ich bin beeindruckt, was das Personal der Gebäudeversicherung derzeit leistet. Sie arbeiten mit Hochdruck daran, die Fälle so rasch wie möglich zu behandeln.» (mha)